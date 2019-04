Entregan alimentos con mensajes de ánimo a choferes en Puente Zaragoza

Ciudad Juárez— Choferes de camiones de carga que tienen que realizar tiempos de espera entre cinco y hasta ocho horas para cruzar hacia El Paso recibieron este día mensajes de ánimo por parte de una de las empresas transportistas.

"En Stil valoramos tu trabajo y tu integridad. En caso de que nadie te lo haya dicho hoy: Eres genial, increíble e inigualable. Vales más de lo que crees y no tengas miedo de sonreír nunca. ¡Ahora ve y ten un buen día!", señala el mensaje que se entregó junto con alimentos a los conductores de tracto camiones mientras hacían las filas kilométricas en las avenidas aledañas al puente Zaragoza.

La usuaria que compartió las fotografías identificada como Sony Guardado escribió: “A estos es a los que hay que ayudar, ya que son los más afectados con el tiempo de cruce, algunos localeros ganan según la cantidad de veces que cruzan en el día y no a los centro americanos que no hacen nada para ganarse el taco, esos tienen que aprender a ser granjeadores, no buscan trabajo ni comida por qué los buenos samaritanos los están haciendo inútiles, está es una buena opción para ayudar”.

Diario reportó esta tarde que las filas de aproximadamente 10 kilómetros presentan las líneas de carga para cruzar a El Paso por el Puente Zaragoza.

El cierre de algunas garitas ha retrasado hasta 8 horas el tiempo de espera de los tracto camiones, según manifiestan los chóferes.

Las líneas de los tráileres comienzan por la avenida Manuel J. Clouthier y avanzan hasta la Juárez Porvenir para recorrerla hacia el sur a la altura de Smart Zaragoza, dar vuela a la izquierda hasta avanzar a la avenida Ramon Rayón, continuar unos dos kilómetros hasta la Internacional Waterfill y seguir hacia el poniente hasta Plaza Bensa para nuevamente tomar la Manuel Gómez Morín hasta Soriana Porvenir.