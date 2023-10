Entregan a migrantes documentos de identidad

Ciudad Juárez.- Eligio Tapia, oriundo del estado de Michoacán, llegó ayer para tramitar sus documentos de identidad en la “La Feria de Servicios para Personas Migrantes Ciudad Juárez”. Como él decenas de personas migrantes de varios países buscaron el apoyo en los consulados, que realizó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas de Ciudad Juárez.

Esta es la primera vez que se realiza una feria en esta frontera para apoyar a los extranjeros de Haití, Brasil, Guatemala, Honduras y El Salvador, para la obtención de documentos de identidad, dijo Thiago Almeida, jefe de la OIM en Ciudad Juárez.

Eligio no contaba con algún documento para comprobar que es de nacionalidad mexicana, ya que fue secuestrado al llegar a Ciudad Juárez por un grupo criminal.

“Llegué hace veinte días queriendo cruzar a Estados Unidos, no tenía los recursos, pero unos hermanos míos me iban a prestar el dinero para brincar, pero cuando llegué aquí me secuestraron, me quitaron teléfono y papeles, me obligaron a hablarles a ellos (hermanos) por teléfono para que depositaran el dinero y me aventaron por allá lejos, fueron 6 mil 500 dólares que pidieron”, platicó el connacional.

El trámite que realizó fue la expedición de la Clave Única de Registro de Población (CURP), para posteriormente adquirir la credencial para votar, pues piensa quedarse a trabajar, para luego cruzar a Tennessee, en donde estuvo viviendo hace 13 años, y fue deportado el año pasado, comentó.

Eligio arribó a esta frontera en avión, no cuenta con dinero, pero a pesar de su situación su meta es cruzar otra vez el río Bravo.

De acuerdo con el Seguimiento de Flujos de Población Migrante de la OIM, el 6 por ciento de las personas en situación de movilidad que se encontraban en esta frontera en agosto tenían un certificado de nacimiento, el 88 por ciento contaba con una cédula de identidad y el 24 por ciento con un pasaporte de su país, y un 10 por ciento de ellos lo tenían vencido.

“La idea es que de que las personas puedan llegar a este espacio para tener servicios consulares, pero también invitamos otras organizaciones locales, estatales, para apoyar las personas migrantes”, dijo el jefe de la OIM.

Explicó que cada consulado tiene sus reglas; sin embargo, como los servicios fueron móviles son todos los servicios estuvieron disponibles.

