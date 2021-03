Entrega Municipio 135 títulos de propiedad

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Durante 26 años Águeda Sánchez y sus hijos han vivido en su casa en la colonia Tierra Nueva I, pero hasta ayer recibió el título de su propiedad en un programa de regularización de los tres niveles de gobierno.

“Por problemas jurídicos no lo había sacado, me separé de mi esposo y en otras administraciones no me habían podido apoyar”, mencionó.

Dijo que le pedían divorciarse para que su esposo le cediera los derechos, “pero nunca me asesoraron hasta esta administración municipal”.

Ella fue uno de los 135 ciudadanos que ayer recibieron el título de su propiedad, además otros 19 recogieron sus escrituras.

“Estoy muy agradecida con Dios y la administración, sí pensé que nunca iba a poder tener las escrituras”, mencionó Sánchez.

La entrega de documentos se realizó en una colaboración entre el Municipio, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insusi) de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi).

Los beneficiados tienen sus casas en diferentes colonias de la ciudad, como la Carlos Castillo, Campesina, Olivia Espinoza, Plutarco Elías Calles, Tierra Nueva, Independencia, Luis Donaldo Colosio, Lomas de Poleo, entre otras, se informó en el evento.

El acto se llevó a cabo ayer en la mañana en una cancha de usos múltiples del centro comunitario Frida Kahlo, ubicado en la colonia del mismo nombre, en el suroriente de la ciudad.

El director de Asentamientos Humanos, Arturo Ayala Galindo, dijo que en cinco años la dependencia municipal ha entregado 6 mil 750 títulos, y la meta es llegar a 10 mil para septiembre de este año.

“Estamos efectivamente bajos, pero también se deriva de la cuestión de la pandemia que ha ido caminando toda la tramitología en forma muy pausada, tanto para la recepción del interesado, como para nosotros que duramos un rato sin trabajar al 100 por ciento”, mencionó.

Dijo que en abril se espera entregar otros tantos, “y los que nos queden pendientes, derivado de la contienda electoral los vamos a ir entregando en forma muy personal en las instalaciones de Asentamientos Humanos”.

Afirmó que la mayoría de los propietarios ha esperado más de diez años para regularizar su propiedad, ya que en administraciones anteriores se expedía en tres años un promedio de 450 títulos.

“Vemos gente que ha estado bajo la esperanza que algún día ese pequeño pedazo de tierra de Ciudad Juárez sea propio”, comentó Ayala.

