Entrega gobernadora presa Pico del Águila

Ciudad Juárez.— El Gobierno del Estado inauguró ayer la presa Pico de Águila, la cual, tras una inversión de 33.1 millones de pesos, aumentó la capacidad de seis a 56 millones de litros de agua captada de lluvias, dijo el presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Sergio Nevárez.

En un evento al que asistieron la gobernadora María Eugenia Campos, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar y los directores de las Juntas Central de Agua y Saneamiento y Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, Mario Mata y Sergio Nevárez, respectivamente, se pondrán en marcha las obras para la construcción de la Presa Filtro II, que está ubicada en la cuenca del Arroyo de las Víboras, en el norponiente.

De acuerdo con Nevárez, esta presa tendrá una capacidad de almacenaje de 56 millones de litros de agua, cuando antes de las obras, era apenas de seis millones.

Precisó que la cortina de la misma es de 176.5 metros, con una corona de 12 metros de ancho, una altura promedio de 10.1 metros y en algunas partes de 13 metros, lo que garantiza la seguridad de los pobladores.

En su discurso, Nevárez aseguró que con estas obras “se evita el dolor evitable” para los vecinos, que ante las lluvias siempre terminan inundados.

Maru Campos reconoció el apoyo del Municipio para trabajar juntos en esta obra.

“Esta obra va a darles certeza de que su patrimonio está bien cuidado con las lluvias, y que sobretodo van a tener servicio del agua el año que entra durante el verano”, afirmó.

“Es de una gran relevancia para nuestra ciudad porque impacta efectivamente a 10 mil familias o más, es decir, no tiene solamente un impacto en esta zona, sino en toda la región hasta el Arroyo de las Víboras”, destacó por su parte el alcalde, quien agradeció por esta importante inversión de más de 33 millones de pesos.

Dijo que con ello y otros trabajos se podrán ver mejoras para la zona del norponiente, que se ve sumamente afectada por las precipitaciones, dejando estragos en calles como lo es el Arroyo de las Víboras, lo que hace imposible rehabilitar sin estructuras como estas presas.

Sobre la presa Filtro II, se resaltó que ésta se unirá a la red de presas para evitar futuros accidentes y que les permitan a los juarenses de esta zona vivir más tranquilos. La obra tendrá una inversión compartida de Gobierno federal y Gobierno del Estado de 70 mdp.

Al dirigirse a los presentes, la titular del Ejecutivo hizo énfasis en que esta obra se realiza con la convicción de ver, no a chihuahuenses o personas provenientes de otros estados, sino que el Gobierno los percibe como seres humanos que requieren de este tipo de proyectos que les cambian la vida de manera definitiva.

Expuso que si las anteriores generaciones no contaron con protección contra inundaciones, hoy en día se les puede asegurar que no van a ser dañados en su patrimonio, y gracias al trabajo tanto de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) Juárez, quienes unen esfuerzos con esta obra la cual no solo permite que no corran riesgo, sino que garantiza que el siguiente verano no tengan escasez de agua.