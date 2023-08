Entrega Gasolinera Gazpro donativo de 15mil pesos a la asociación “Por la juventud”, enfocada a la juventud sorda y autista.

La empresa con más antigüedad vigente en el ramo gasolinero; Gazpro, mediante campaña “Gazpro se une a tu causa”, realizó un donativo por 15mil pesos a la asociación civil “Por la juventud”, cuyo enfoque es ayudar a prevenir las conductas de riesgo, tales como suicidio, rezago académico y drogadicción en jóvenes autistas y sordos.

Nohemí Romero, directora de la asociación, comentó que el recurso será utilizado en gran parte para materiales didácticos, cuadernos de caligrafía y recursos educativos adaptados a la lengua de señas mexicana para su club de sordos, el cual cuenta con más de 15 jóvenes en esta condición.

“Estamos muy agradecidos con Gazpro por apoyarnos con este donativo, el recurso nos viene muy bien ya que no solo recibimos jóvenes con discapacidad auditiva si no también brindamos apoyo a instituciones educativas por medio de conferencias en las cuales atendemos a 70 jóvenes que presentan algún tipo de discapacidad como autismo, síndrome de down, discapacidad física y cognitiva” comentó la directora de la asociación que se vio beneficiada con este apoyo.

La gasolinera de La Abejita mes con mes lleva a cabo esta campaña la cual ha beneficiado a la comunidad juarense con una bolsa acumulada de 90 mil pesos en lo que va del 2023.

Para conocer más de esta labor le invitamos a seguirlos en su página de Facebook Gazpro Gasolinera.