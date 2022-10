Entrega el Ichijuv útiles escolares

Ciudad Juárez.- Un total de 150 mochilas con útiles escolares, como cuadernos, plumas y lápices se entregaron a alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 94 “Gladiadores” y adolescentes que acuden al Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (CERSAI), paquetes que servirán para que continúen con sus estudios.

Esta acción forma parte del Recolectón, campaña que durante el mes de octubre realizó el Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv) para apoyar a estudiantes con bajos recursos y en estado vulnerable para que no tuvieran impedimentos para seguirse preparando.

Los paquetes de útiles escolares fueron donados por ciudadanos, quienes armaron paquetes con una mochila o morral, tres lápices, tres plumas (negra, azul y roja), una caja de colores, cuatro cuadernos, una regla, un pegamento adhesivo, unas tijeras y una calculadora, indicó Paloma González, delegada del Ichijuv.

Durante la entrega participaron Mariana Ortega, directora del Ichijuv; Paloma González, delegada de la dependencia en Juárez, así como personal de dicha institución y representantes del Consejo Estatal de la Juventud.

También participó la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, de Hacienda, de Comunicaciones y Obras Públicas; la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez; la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), así como las diputadas Isela Martínez y Diana Pereda, y los grupos Exprésate, Proyecta y Juvenil del Norte, se informó.

Paloma González explicó que con estos materiales se beneficia a adolescentes en conflicto con la ley que se encuentran en el CERSAI, así como a los estudiantes de la Secundaria Técnica 94, que enfrentan carencias y dificultades para costear útiles escolares para sus estudios.

“Que no se sientan limitados, por eso el apoyo es para que puedan continuar sus estudios y que el hecho de que no tengan útiles escolares no sea un impedimento para que sigan estudiando”, explicó la delegada del Ichijuv en Juárez.

Indicó que la intención del instituto es apoyar a los jóvenes en todas las áreas en las cuales se desempeñan, para impulsar sus proyectos como parte del compromiso de la gobernadora Maru Campos de apoyar a los juarenses.