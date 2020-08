Entrega diputada despensa caduca; se disculpa

Ciudad Juárez— La diputada panista Marisela Terrazas Muñoz entregó esta semana una despensa caduca y con insectos en la colonia Demetrio Flores, denunció la afectada.

Una ama de casa expuso que un kilo de harina para tamales, uno de trigo y una pasta para sopa estaban llenas de gorgojos, que caminaban entre los alimentos.

“Cómo creen que eso les daré de comer, en serio no me esperaba esta burla tan horrible”, manifestó la mujer.

La legisladora aseguró que fue un error y que le entregará otra despensa a la ciudadana.

“La verdad es que son de mucho tiempo y no revisamos; yo me disculpe con la persona, le hablé personalmente, me comprometí a hacerle llegar la despensa de nueva cuenta”, aseguró Terrazas.

Dijo que esos y otros víveres se entregaron el pasado lunes a una delegada del Partido Acción Nacional que los solicitó en la colonia Demetrio Flores, para donar a sus vecinos.

“Hoy fui por la despensa que me dejaron con mi suegra, le comento que estoy batallando ahorita, apenas logré pedir un carro prestado para ir a recogerla, y lo que me encuentro son animales en ella, ¿Creen ustedes que les daré de comer esa porquería a mis hijos?”, publicó la afectada en redes sociales.

La afectada tomó videos en los que se ve a los insectos caminando entre la comida, y una foto donde se observa que la fecha de caducidad de la despensa es el 13 de mayo del 2020.

“Pero cuando ustedes compran mi voto hasta la ayuda me sobra, que coraje de verdad pero así les va a ir, por eso el pueblo está cansado de tanta miseria que coraje, enserio (sic)”, expuso.

Lamentó que cuando al pueblo se le ofrece, “nos dan de tragar cosas caducas”.

“Se me cae la cara de vergüenza, no revisamos en el momento que entregamos, es inadmisible y no es el tipo de cosas que queremos proyectar”, declaró la diputada al preguntarle por este asunto.

Terrazas dijo que durante los meses de la pandemia ha entregado más de 200 despensas y no había tenido quejas de los alimentos obsequiados.

Agregó que en tres meses invirtió 75 mil pesos en paquetes alimenticios, de una partida especial que tienen los diputados para apoyar a la ciudadanía.