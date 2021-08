Entrega Corral obras atrasadas y más caras

Ciudad Juárez— Con meses de atraso y hasta más caros, ayer se realizó la entrega oficial del edificio de la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer Víctima del Delito por Razones de Género (FEM) y de dos pasos a desnivel en Ciudad Juárez.

Durante su visita a esta frontera, el gobernador Javier Corral encabezó dos actos protocolarios para inaugurar las obras, la primera de ellas ubicada en el cruce del bulevar Zaragoza y calle Durango en la colonia Salvárcar.

Según las proyecciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), la intención era entregar el inmueble en marzo del presente año, plazo que no fue cumplido, concediéndose una extensión al contratista.

Los trabajos fueron hechos en dos etapas por la empresa Abbud y Asociados Construcciones S.A. de C.V., a quien se le adjudicaron de manera directa los contratos 144-OP-0041/19-DOP-OBRA y 144-OP-0028/20-DOP-OBRA, y que de acuerdo con los convenios disponibles en la página de contrataciones del Estado, el plazo de ejecución para la entrega de la segunda fase del inmueble venció desde el pasado 7 de diciembre.

Según los acuerdos, para la primera etapa se habrían destinado 26 millones 979 mil 786 pesos, mientras que para el siguiente tramo se autorizaron 22 millones 482 mil 390 pesos, ambas cantidades incluían el impuesto al valor agregado (IVA), por lo que la inversión total mostrada en los contratos es de 49 millones 462 mil 176 pesos; sin embargo, la SESESP había informado que la obra se desarrollaría con un monto aproximado a los 60 millones de pesos, una diferencia de más de 10.5 mdp al importe original.

Mientras que en la inauguración de ayer, el gobernador Javier Corral aseguró que se destinaron 70 millones de pesos (mdp) para la construcción del edificio, 17 mdp para equipamiento y servicios, así como 8 mdp en la adquisición de 25 vehículos para agentes del ministerio público, por lo que en sumatoria daría un total de 95 mdp, una diferencia de más de 45.5 mdp con respecto al monto previsto en los contratos.

Asimismo, ayer fueron entregados de manera oficial los pasos a desnivel ubicados en Villarreal Torres- Ejército Nacional y Torres-Santiago Troncoso, con más de cuatro meses de retraso.

A pesar de que ambos pasos deprimidos fueron abiertos a la circulación previamente, la inauguración se hizo a ocho días de terminar la administración estatal, obras que siguen sin terminar, debido a las adecuaciones viales que se realizan en carriles laterales y parte superior del crucero.

Tan sólo en el paso deprimido de Villarreal Torres y Ejército Nacional aún se trabaja para la adecuación debido a la presencia de vados y baches que siguen sin reparar en la intersección del crucero. Sergio Madero Villanueva, director del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, indicó que aún se están atendiendo algunas de las observaciones hechas por Seguridad Vial, por lo que en el transcurso del mes de septiembre podrían quedar completamente terminados, mientras que los semáforos aún no están en funcionamiento, a pesar de estar instalados.

Dicho paso deprimido fue hecho por la empresa Merp Edificaciones y Terracería S.A. de C.V., a quien se le otorgó un contrato por 58 millones 761 mil 137 pesos con IVA incluido. Sin embargo, la cifra oficial dada a conocer en el evento, fue de 78.5 mdp, es decir, 19.7 mdp más que lo contemplado originalmente.

El proyecto de Santiago Troncoso, fue desarrollado por Constructora y Proveedora Fuentes S.A. de C.V. (Coprofusa), en asociación con la Constructora Norte-Sur, empresas a las que se otorgó un convenio con un importe de 58 millones 829 mil 105 pesos con IVA. Mientras que el monto final fue de 67.7 mdp, dando una diferencia de más de 8.8 mdp con respecto a la inversión contemplada.

En estos últimos dos casos, la fecha de entrega según los acuerdos, venció en abril del presente año, y aunque se otorgaron prórrogas a los contratistas, en el portal de Contrataciones Abiertas, no se exhibieron las autorizaciones para el cambio de fecha.

Quedarán varias sin terminar

Obras como los pasos a desnivel de Sorgo, Mitla y Ramón Rayón, así como la continuación de la segunda ruta troncal a lo largo de la avenida 16 de Septiembre, son sólo algunos de los proyectos que serán terminados e inaugurados por el siguiente gobierno.

A siete días de que concluya la administración, el gobernador Javier Corral reconoció que habrá obras que ya no serán inauguradas por él, indicando que muchos de los retrasos fueron ocasionados no sólo por las lluvias que han prevalecido en en la ciudad, sino también por trabajos no contemplados que tuvieron que hacerse de manera subterránea.

“Sé que hubo molestias y que nos tardamos, pero construir de manera subterránea tiene muchas dificultades, sobre todo en una ciudad donde todo mundo ha hecho lo que ha querido y construido como ha querido, metiendo líneas por donde sea, y las obras tienden a reprogramarse y luego las lluvias”, comentó.

Durante la inauguración llevada a cabo ayer de los pasos a desnivel Villarreal Torres-Ejército Nacional y Torres-Santiago Troncoso, Corral Jurado indicó que quedarán pendientes tres obras por inaugurar a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, como los desniveles en Villarreal Torres-Palacio de Mitla, que está al 80 por ciento de avance; uno más en Ramón Rayón, con un avance de casi el 70 por ciento, y otro en la calle Sorgo, que tiene casi un 80 por ciento.

“Quizá esas obras ya no nos alcanzará a nosotros para inaugurarlas, porque aunque tienen un gran avance, ya no nos da tiempo de entregarlas porque nos queda sólo una semana más, nos estamos despidiendo y estamos entregando lo que estamos acabando, pero confiamos en que se cumplan las estimaciones y los contratos con los constructores y la próxima administración ponga en operación ya completo el corredor multimodal”, dijo.

La compañía Stahl Construcciones, en asociación con Ingeniería y Construcciones TRAK son las encargadas de realizar el paso a desnivel en avenida De las Torres y Ramón Rayón. A ambas compañías, originarias de la ciudad de Chihuahua, se les aprobó un importe de 52 millones 229 mil 295 pesos con IVA incluido, según se muestra en el acta de fallo correspondiente a la licitación pública nacional FPFC/CO/041/2020.

El convenio estipulaba un plazo de 180 días, empezando el 22 de enero del 2021 para terminar en julio del presente año. El arranque oficial fue el pasado 24 de febrero, teniendo como fecha límite de entrega el mes de agosto, lo cual, no se cumplió.

Las obras en Torres y Sorgo, se realizan con una inversión de 53 millones 067 mil 078 pesos con IVA incluido, según se aprecia en el contrato FPFC/CO/025/2020, otorgado a las empresas constructoras Reelca y Teporaca. El plazo de ejecución de dichos trabajos era de 210 días naturales, debiendo empezar el 7 de septiembre del 2020 para terminar en abril del 2021.

En el caso de la estructura que se construye a la altura de la calle Palacio de Mitla, se preveía que fueran entregados antes de terminar agosto. La obra es desarrollada por Santa Rosalía S.A. de C.V., con un importe de 47 millones 493 mil 594.14 pesos, con IVA incluido, según se especifica en el acta de fallo FPFC/CO/033/2020.

A estas obras pendientes del multimodal, se suma la construcción del cuerpo oriente del paso elevado en Torres-Zaragoza, trabajos que fueron adjudicados a Urbanizaciones y Construcciones BCH por un monto de 28 millones 562 mil 004 pesos sin IVA incluido; sin embargo, debido al incumplimiento de plazos, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) inició un proceso administrativo para la cancelación del convenio, dejando la edificación a un 50% de avance, según especificó la dependencia.

De acuerdo con declaraciones de Corral Jurado, dentro de los trabajos pendientes por entregar y que se espera, puedan ser inaugurados la próxima semana, son la segunda ruta troncal de Ciudad Juárez, el Parque Central Oriente, el Centro de Control de Operaciones del Fideicomiso de Puentes y la Biblioteca Regional en el edificio de Correos.

En el caso de la BRT-2, se especificó que la obra será entregada al 80%, lo que implicaría que el servicio de transporte semimasivo, funcionará desde el aeropuerto, hasta la avenida De las Américas, con 21 de 34 estaciones terminadas.

Al respecto, el titular de la SCOP, Gustavo Elizondo Aguilar indicó que aunque algunos de los proyectos no serán inaugurados por la actual administración, éstos contarán con el recurso ya etiquetado para su terminación.

elara@redaccion.diario.com.mx