Entre tumbas y epitafios nació su gusto por la lectura

Ciudad Juárez.— Elpidia García es una escritora juarense que ha destacado en la narrativa nacional. Forjada durante tres décadas entre la disciplina y los Departamentos de Calidad de la industria maquiladora, ha sabido abrirse paso en la literatura chihuahuense.

“Mi familia y yo somos de origen de bajos recursos económicos. Fuimos ocho hermanos y viví de niña por los rumbos del panteón Tepeyac”, recuerda la autora nacida en 1959, en la ciudad de Jiménez.

PUBLICIDAD

Fue en ese cementerio, fundado en 1923, en el que durante su niñez no sólo se divertía con sus hermanos y amigos, sino donde pasaba las tardes leyendo alrededor de las tumbas.

“Curiosamente, íbamos a jugar al panteón y unas de las primeras cosas que me llamaron la atención, fueron los epitafios que había en las tumbas. Trataban acerca de esas personas que habían fallecido y estaban varios metros bajo tierra, y eso me parecía muy interesante, aunque no entendía el sentido de la muerte. De cierta forma eran como relatos breves”, indica la integrante del Colectivo de novela Zurdo Mendieta, del cual forma parte desde hace 12 años.

Su madre, quien fue maestra, le inculcó a ella y a sus hermanos el interés por leer y escribir. Aunque no había muchos libros en casa, debido a su condición económica, la profesora llegaba con algunos ejemplares. Su padre también era lector. Un día llegó con uno sobre cacería en África. Elpidia tenía 7 años cuando leyó las primeras páginas de esa impresión.

En la primaria conoció la enciclopedia Uthea, editada en Barcelona, y que era un referente para acceder al conocimiento. Eran tiempos en que Internet y los teléfonos inteligentes estaban muy lejos de aparecer en la escena. También encontró en los libros de la escuela textos de Gabriela Mistral, Amado Nervo y José Martí.

Luego llegó a la secundaria y junto con una de sus hermanas, se inscribió en el club de literatura.

“Estaba en la Técnica 97, donde había clubes en los que podían entrar y no la pensamos dos veces para entrar al de literatura. Ahí escribí mis primeros cuentos”, rememora la autora fronteriza.

Luego vinieron los días de activismo. Entre los 15 y 17 años, García militó en las Juventudes Comunistas Mexicanas, gracias a un tío que formaba parte del Partido Comunista Mexicano.

“Ahí había literatura rusa y muchas revistas. Los adultos llevaban libros de poesía y eso me acercó todavía más a las letras, porque además participaba en un grupo de música de protesta llamado Libertad América, para el que componíamos canciones. Íbamos a manifestaciones y participábamos en muchas actividades. También adquirí un poco de conciencia social, con el fin de ayudar siempre a los más vulnerables”, explica.

Tiempos de maquilar

Llegó un tiempo en que la situación económica empeoró y entró a la maquiladora, donde trabajó durante 30 años, desde 1974.

Elpidia empezó a tratar y conocer a muchas mujeres que vieron en esta industria una oportunidad para abandonar sus trabajos en bares y cantinas.

“Fue muy interesante ver un grupo variopinto de mujeres que venían de muchos orígenes, y de varios oficios y maneras distintas de sostener a sus familias. Eso me ayudó después a retratar los estratos sociales, y sobre todo a seguir pensando que la pobreza era una injusticia social, que los salarios eran precarios y no les permitían ahorrar, aunque sí vivir al día”, asegura la escritora, quien ha obtenido varios apoyos y reconocimientos como las becas David Alfaro Siqueiros de cuento (2012) y del Sistema Nacional de Creadores de Arte (2021), además de premios en diversas partes del país.

Al salir de la maquiladora, en el 2001, Elpidia empezó a escribir en el blog Maquilas que Matan, alentada por el escritor español Ricardo Vigueras, con quien contrajo matrimonio.

“Todo eso que yo traía desde niña, lo empecé a pulir, a tomar talleres y a prepararme. De alguna forma yo le corrijo a Ricardo y él a mí. Así como yo soy su lectora número uno, él también lo es de mis textos”, indica Elpidia, que actualmente imparte un taller para adultos mayores.

Ser mujer en Ciudad Juárez

Mucha de la literatura que produce García es sobre la situación que enfrenta la mujer en Ciudad Juárez.

“Es lamentable que cada mes, según la Mesa de Seguridad, sean asesinadas entre 8 y 12 mujeres, eso debería aterrarnos. Por eso, quienes nos dedicamos a la cultura debemos explorar oportunidades, y al mismo tiempo, hacen falta estrategias culturales de los tres niveles de Gobierno en los sectores más problemáticos de la ciudad”, señala la narradora.

Para Elpidia, autora del libro ‘El hombre que mató a Dedos Fríos y otros relatos‘ (2018), el trabajo de los gobiernos y la sociedad civil es muy importante en la colonias conflictivas.

“Debemos rescatar a nuestras niñas y adolescentes, necesitamos hacerles ver que otro mundo es posible, pero se requiere de voluntad oficial y participación de toda la sociedad”, finalizó la autora.

Conózcala

Elpidia García

Nació: el 26 de septiembre de 1959

Lugar: Ciudad Jiménez