Entre repunte de Covid sesionará Consejo de Salud

Ciudad Juárez— En medio de otro repunte de Covid-19 y de la nueva hepatitis infantil de origen desconocido, el secretario de Salud del Estado, Felipe Sandoval Magallanes, informó que el Consejo de Salud sesionará la próxima semana.

En dicha reunión analizarán las condiciones de Chihuahua ante las enfermedades y, con base en ello, discutirán las acciones convenientes para así salvaguardar y garantizar el bienestar de todos los habitantes.

Al corte facilitado el pasado miércoles 1 de junio, el SARS-CoV-2 presentó un alza de 55 por ciento al pasar de 118 infectados detectados en la penúltima semana hasta 268 en la última. Igualmente, en tal lapso, Ciudad Juárez tuvo un aumento de 60 por ciento al incrementar sus detecciones de 37 hasta 93. Esto, a días de que el subsecretario federal, Hugo López-Gatell, advirtiera, el 26 de mayo, de la posibilidad de una quinta ola.

No obstante, el funcionario señaló que aún es temprano para asegurar dicho escenario, que –de ocurrir, tal cual está sucediendo a escala internacional– podría observarse en fechas cercanas. Justamente, el día 13 del pasado mes fue oficializada en la entidad la nueva subvariante BA.2 de ómicron, que es 50 por ciento más contagiosa que la BA.1, que causó el cuarto embate. Todavía está buscándose a la XE.

“Esperamos sesionar la próxima semana en el consejo (…) La subvariante XE no se ha presentado”, informó el secretario de Salud. Además, por otro lado, puntualizó que no han ocurrido casos de la antes mencionada patología pediátrica con impacto al hígado, que en casos graves requiere un trasplante forzoso del órgano, lo cual es un procedimiento que no se practica a nivel estatal.

Sandoval Magallanes externó que “afortunadamente seguimos en cero incidencias de hepatitis”. Pidió conservar medidas que permitan mantener bajo control las cadenas de transmisión, como una correcta higiene y el cubrebocas en espacios cerrados. Respecto al coronavirus, desde 2020 han ocurrido 145 mil 175 infecciones, 10 mil 046 han perdido la vida.

Del total, este municipio acumula 51 mil 559 de los contagios acumulados y a 4 mil 647 víctimas mortales.

