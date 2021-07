Entre pirotecnia se desatan balaceras en El Paso

Una persona murió y otra más resultó herida luego de dos balaceras ocurridas entre la noche de ayer 4 de julio y la madrugada de hoy lunes, según informaron autoridades.

De acuerdo con el Departamento de Policía de El Paso (EPPD), el primer incidente ocurrió alrededor de 11:00 p.m. de ayer 4 de julio en la cuadra 4700 de Beacham St. en el lejano este de El Paso.

La Unidad de Crímenes contra Personas del Departamento de Policía de El Paso (CAP) acudió a la escena y confirmaron que una víctima fue transportada a un hospital con heridas de gravedad.

No obstante, hasta el momento las autoridades no han develado información adicional de la víctima y no se han dado a conocer arrestos.

Una segunda balacera, ocurrió poco después a las 3:00 a.m. de hoy en la en la cuadra 3900 de Pierce Avenue., en la zona central de la ciudad.

Según EPPD, en este incidente la víctima fue transportada para recibir atención médica pero no sobrevivió, por lo que fue declarada fallecida.

En este incidente, las autoridades tampoco identificaron a la víctima ni se han reportado arrestos.

Autoridades dijeron que aún se encuentran en la investigación de ambos hechos por lo que se proporcionarán detalles más adelante.