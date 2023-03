Entre lágrimas, narra cómo con una llamada le vaciaron su cuenta

Bastó una llamada y unas cuantas horas para que “Nancy” perdiera todo lo que tenía en su cuenta bancaria, casi medio millón de pesos, producto de sus ahorros y el finiquito que acababa de recibir al ser despedida en la empresa en que laboraba.

Primero recibió un mensaje de texto de “movimientos no identificados” y a los minutos la presunta empleada de su banco, del área de Tecnología y Seguridad, se comunicó para “darle soporte”.

PUBLICIDAD

En su discurso, en el que la identificaron hasta por su nombre completo, le solicitaron instalar en su celular dos softwares para “poder ayudarla” y luego le pidieron entrara a su banca móvil, su peor error. En menos de 24 horas su cuenta estaba en ceros.

Entre lágrimas, “Nancy” contó que no lo podía creer, cómo era posible que le hubieran robado todo su dinero, que lo hayan sacado tan fácilmente de su cuenta habiendo supuestamente tanto candado y seguridad en los sistemas de los bancos.

Lo que le pasó a Nancy, se conoce como vishing, una estafa cada vez más común y que ya ha afectado a juarenses y cientos de mexicanos. En este tipo de fraude los delincuentes intentan engañar a la víctima a través de una llamada telefónica, suplantando la identidad de otra persona, entidad bancaria o empresa. El objetivo es robar información personal, bancaria o, incluso, convencer a las personas de que transfieran ellas mismas dinero a los timadores.

La mujer juarense y víctima del vishing se encuentra ahora en espera de que su banco le responda si le podrá reponer su dinero, mientras que también ya puso su denuncia en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en donde consideró que hay mucho qué mejorar en el trámite, ya que si bien es virtual no es fácil para todos.

“Si alguien te habla supuestamente de tu banco no les des ningún dato, no bajes nada, no entres a tu aplicación; mejor cuelga y llama tú directo al banco, es increíble lo vulnerables que son los sistemas de los bancos, aún no lo puedo creer, fue cuestión de horas”, expresó “Nancy” quien pidió reservar su nombre real y el de su banco, por temor a que no le vayan a ayudar a recuperar su dinero.

Principales delitos cibernéticos

De acuerdo con la Condusef y otros organismos que miden la ciberseguridad, la suplantación de identidad, secuestro de información y el fraude financiero, fueron los principales delitos cibernéticos realizados en el país en 2022.

El año pasado, sólo la Condusef reportó más de 252 mil reclamaciones tipificadas en estos rubros.

Además cifras de Fortinet, arrojaron que México es la nación más ciberatacada en América Latina, con 85 mil millones de intentos sólo en el primer semestre de 2022, y de seguir con la tendencia rebasaría los 160 mil millones reportados el año pasado.

En 2020, año crítico de la pandemia, Fortinet reportó más de 14 mil millones de intentos de ciberataques en el país.

¿Cómo evitar ser víctima del vishing?

Para no caer en este tipo de fraudes, la Condusef recomienda estar atentos, informados y tomar precauciones como no compartir datos personales o financieros, ni códigos de seguridad por teléfono, mensaje o correo electrónico.

Por ejemplo reiteró que las entidades bancarias ya disponen de nombre e identificación de sus clientes, así como de los números de las tarjetas o productos que tienen contratados, por lo que no pedirán esta información.

En caso de recibir una llamada en la que le soliciten estos datos, pide que no los divulgue y comunicarse directo con su banco.

Además si le ofrecen premios, debe desconfiar ya que los timadores intentan captar la atención con promociones o condiciones demasiado atractivas para que facilites los datos por miedo a perder la oportunidad.

También es importante mantener su información a salvo y por ejemplo cuando esté en lugares públicos no deje ver sus contraseñas y tampoco comparta información personal en sus redes sociales, como puede ser imágenes donde se vea su número de identificación personal, de teléfono o los datos de sus tarjetas bancarias.

¿Cómo operan?

• Envían un mensaje de texto de ‘movimientos no identificados’

• A los minutos una presunta empleada de su banco, llama para ‘dar soporte’

• Solicitan instalar en el celular dos softwares para ‘poder ayudar’

• Roban la información personal, bancaria o, incluso, convencen a las personas de que transfieran ellas mismas dinero