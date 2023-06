“Entre la selva y el tren, el tren es lo más duro. Hubo un momento de desesperación porque nos quedamos sin agua, y teníamos que tragar saliva para hidratarnos, ya llegando aquí, como dos horas atrás, nos quedamos sin agua”, narró Cris, quien después de cinco días a bordo de los vagones de lo que los migrantes llaman “La Bestia”, logró llegar a Ciudad Juárez con su esposo y su hija de 9 años.

La familia venezolana forma parte de los cientos de personas migrantes que han arribado a la ciudad en la última semana, más de 250 entre miércoles y jueves, después de viajar sobre cuatro trenes de carga, desde el Estado de México hasta Ciudad Juárez, con el objetivo de ingresar a Estados Unidos por medio de la aplicación móvil CBP One.

PUBLICIDAD

Aunque el arribo de personas migrantes a esta frontera no ha cesado, en los últimos días se ha observado un incremento, informó Cristina Coronado, coordinadora del Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano en Ciudad Juárez.

En constante movimiento

“Mucha gente está llegando, pero mucha gente también está cruzando (a Estados Unidos con una cita de CBP One) y otra se está yendo a otras fronteras”, señaló la activista, quien actualmente recibe en el comedor para migrantes de la Catedral de Ciudad Juárez a un promedio de 800 personas diariamente, de lunes a viernes.

Ayer, una de las primeras familias en llegar al comedor fue la de Cris, quien en medio de su viaje a bordo de “La Bestia”, hace cinco días celebró su cumpleaños número 31, el cual fue festejado por la asociación civil La Estación en una comunidad cercana a Aguascalientes.

“Ella (su hija) fue la cómplice, ella les dijo que era mi cumpleaños y llegaron con dos tortas (pasteles), una chica y una grande… mi mamá está en Venezuela, y estaba muy contenta pero también muy triste porque estábamos lejos”, narró quien salió de su país hace cinco semanas.

A pesar de haber cruzado la selva del Tapón del Darién en Sudamérica, el tener que subir a un tren de carga para cruzar media parte de México por falta de dinero fue lo más difícil debido al riesgo físico, al temor de caerse, al viento, el ruido constante y al calor extremo, narró.

‘La primera vez me dio un tic nervioso’

“La primera vez que me subí a un tren me dio un tic nervioso, me temblaba el pie así, cuando me estaba subiendo, estaba temblando porque pensé que iba a avanzar”, platicó su hija, Nakarith, de 9 años, al mostrar su pie izquierdo moviéndose rápidamente.

Abrazada de Camila, una muñeca de trapo que le regalaron los activistas de La Estación, Nakarith aseguró que es muy habilidosa para trepar árboles, por lo que después era la primera en subirse a los vagones.

“A mí me pusieron en el medio y había parrillas acá y acá (alrededor)… yo no sabía que el tren era así, yo pensé que los vagones eran bonitos, las ruedas son de hierro y están afuera, se ven”, contó la pequeña migrante venezolana, quien sueña con convertirse en doctora “para salvar vidas”.

Cris explicó que lo más difícil de viajar sobre los vagones es el viento y el sol, mientras que dentro de ellos lo que más molesta es el ruido.

“Es mejor escuchar el ruido abajo que estar arriba, porque arriba te deshidratas con el sol”, dijo al recordar que horas antes de llegar a Ciudad Juárez, se les acabó el agua y el poco líquido que les quedaba en una botella fue para la niña, mientras que ella, su esposo y cuatro adultos más con los que viajan tenían que “tragar saliva” para tratar de hidratarse.

El calor “fue fuerte, fuerte; horrible”, narró uno de los venezolanos del grupo que la noche del miércoles tuvo que quedarse en un parque a dormir. (Con información de Sandra Rodríguez Nieto)

hmartinez@redaccion.diario.com.mx