Entre la esperanza y la desesperanza

A un año de que el gobierno de Joe Biden puso en funcionamiento una aplicación móvil como una vía legal para que los migrantes pudieran tramitar una cita para ingresar a Estados Unidos, CBP One se ha convertido en la esperanza y la desesperanza de miles de personas que han arribado a Ciudad Juárez.

De acuerdo con los registros del Consejo Estatal de Población (Coespo), hasta ayer mil 286 personas, de al menos 12 distintas nacionalidades, permanecían albergadas en espera de una cita; sin embargo, debido a que los tiempos de espera se han prolongado hasta los cinco meses, los cruces irregulares hacia El Paso no han cesado.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) desde enero del año pasado, más de 360 mil personas –principalmente de origen venezolano, mexicano y haitiano– han logrado programar una cita para cruzar la frontera de manera legal, el mismo lapso en el que la Oficina de Campo de El Paso ha procesado a más de 62 mil personas, la mayoría de ellas con una cita de CBP One, aunque no existe un desglose oficial.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), informó que todas las nacionalidades pueden solicitar una cita para poder ingresar a Estados Unidos por medio de un proceso legal “seguro, ordenado y humano”, y así desincentivar los intentos de ingreso irregular o ilegal.

‘Cita programada’

Desde el jueves 12 de enero de 2023, CBP One comenzó a generar citas a los migrantes que detecta geográficamente ubicados en el centro o norte de México, y desde el miércoles 18 de enero ha recibido a grupos de personas diariamente.

Desde entonces, el ver en la pantalla de su celular la leyenda “cita programada” se ha convertido en la esperanza y desesperanza diaria de miles de migrantes quienes solicitan su ingreso al vecino país, para que les sea agendada una fecha ante un juez de inmigración.

Del 18 de enero al 11 de mayo el promedio de citas otorgadas diariamente fue de 717, a partir del 1 de junio la cifra aumentó a mil 250 y desde la primera semana de julio son otorgadas mil 450 citas diarias a través de ocho puertos fronterizos ubicados en El Paso; Eagle Pass, Hidalgo, Brownsville y Laredo, en Texas; Calexico y San Ysidro, en California; y Nogales, en Arizona.

La suerte de ‘Mafer’

Para María Fernanda Fuentemayor, de 23 años de edad, el 18 de enero de 2023 cambió su vida, tras formar parte del primer grupo de personas que fueron recibidas por los agentes de CBP a través del puente internacional Paso del Norte, y poder reencontrarse con su esposo en Orlando, Florida.

“Mafer” salió el 4 de septiembre de Venezuela, llegó a México el 4 de octubre, y arribó el 12 de enero a Ciudad Juárez, como parte de un grupo de seis mujeres que se conocieron en la travesía, todas con la misma ilusión de lograr llegar a Estados Unidos para reunirse con sus familiares o poder trabajar.

El grupo en el que ella cruzó estaba integrado por 24 migrantes venezolanos y cinco rusos, mientras que una persona más no se presentó a su cita.

CBP One asigna la mayoría de las citas “al azar” a quienes solicitan su ingreso en cada puerto de entrada. El resto se asigna a los solicitantes con que llevan más tiempo esperando una cita. Pero las citas no garantizan la admisión y los oficiales de CBP toman una determinación de admisibilidad caso por caso, informó DHS.

De acuerdo con directores de los albergues locales, el promedio en que las personas migrantes permanecen alojadas en busca de una cita en mayo era de tres meses, en julio había quien las obtenía en menos de una semana y actualmente hay personas con hasta cinco meses de espera.

La recompensa de Wilson y su familia

“Hemos pasado muchas cosas, la selva, el tren; pero logramos la cita el primer día y esa fue la recompensa que Dios nos dio. La gente se queda sorprendida, es que hasta nosotros también nos quedamos sorprendidos; va a valer la pena todo lo que hemos pasado”, narró Wilson, de 30 años de edad, quien cruzó la frontera con su esposa y sus dos hijos el domingo 2 de julio.

El venezolano, narró que él trabajaba como mecánico y su esposa en una veterinaria, hasta que a finales de febrero decidieron comenzar su camino hacia Estados Unidos, trabajando en distintos sitios para poder continuar. Y al llegar a la Ciudad de México le aconsejaron que se registrara y comenzara a buscar una cita porque era un proceso que tardaba mucho; sin embargo, el primer día la obtuvo, por lo cual comenzó la última parte de su trayecto hacia esta frontera, a bordo del tren de carga.

Pierde la vida en busca del sueño

Víctor Manuel Martínez Méndez, de 31 años de edad, no tuvo la misma suerte. Él esperó la cita por más de 30 días, hasta que en el mes de octubre la desesperación lo llevó hasta el río Bravo, en donde fue atropellado y perdió la vida.

“Estoy pidiendo la cita, pero sinceramente por tanto inmigrante que hay no nos sale la cita, es poquito complicado porque hay mucha magnitud de migrantes”, narró a El Diario dos días antes de su muerte, en su primer intento por cruzar la frontera de manera irregular, sin que los agentes de la Guardia Nacional de Texas se lo permitieran.

Parado en los límites de la frontera entre México y Estados Unidos, mientras permanecía rodeado de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y era alumbrado con lámparas de los militares texanos, Víctor Manuel sacó su celular y mostró su registro en la aplicación.

“Tengo ya aproximadamente 40 días (solicitando la cita) todos los días. Y la pido todos los días a las 10:00 de la mañana, todos los días a las 10:00 de la mañana, todos los días a las 10:00 de la mañana; no, hasta ahorita que me decidí entregarme… y en Venezuela no hay nada, en estos momentos está muy difícil para conseguir empleo”, comentó.

Dijo que trabajaba en Venezuela como publicista y era estudiante de ingeniería agroalimentaria, pero decidió migrar con la esperanza de llegar a Estados Unidos para ayudar a su familia, porque en su país “no te alcanza para nada”.

“Si nosotros estamos tratando de salir de nuestro país no es por gusto o porque simplemente queremos estar fuera de la tierra… en Venezuela no hay nada”, explicó el sudamericano cuyo cuerpo suma hoy 103 días en el Servicio Médico Forense (Semefo) de esta frontera, sin que su familia pueda recuperarlo.

Una barrera tecnológica

Además del tiempo de espera, el uso de la aplicación móvil representó para muchas personas una barrera tecnológica, por lo que organizaciones como HIAS, el Comité Internacional de Rescate (IRC), Las Américas, el personal de Coespo y directivos de los propios albergues se convirtieron en asesores que han ayudado a miles de migrantes a crear desde un correo electrónico hasta realizar su registro en CBP One.

Para algunos, la barrera va más allá, ya que ni siquiera cuentan con teléfono celular para poder bajar la aplicación, mientras que para otros que han estado fuera de albergues el reto ha sido el acceso al Internet.

“Te pide un teléfono inteligente, con mayor capacidad para poder iniciar el procedimiento y muchas de las personas se tienen que agrupar con alguien que tenga un teléfono mucho más sofisticado, pero a veces son quienes de pronto se entregan (con la Patrulla Fronteriza) y dejan a las personas ahí varadas”, comentó Luis Dirvin García, coordinador del Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM) del Coespo.

“Yo creo que de cada 20 personas una o dos tienen teléfonos que no les permiten llevar a cabo su registro”, informó el funcionario estatal, en cuyas oficinas el personal de Coespo y de Las Américas ha brindado asesoría sobre el uso de la aplicación móvil a un total de 14 mil 455 personas, 9 mil 474 hombres y 4 mil 981 mujeres de diversas nacionalidades.

“Cada que hay alguna actualización de la aplicación siempre hay algún error, también les aparece ‘fraude’, eso es como común. Y de pronto, cuando hay algún cambio en la aplicación ya no les deja pedir cita, se queda trabada, al momento de la toma de datos biométricos, del rostro, hay ocasiones en que tampoco los deja avanzar. Antes de agosto les aparecía que tenían que acercarse a la frontera, aún cuando estuvieran en Juárez”, informó sobre los principales problemas a los que se han enfrentado los migrantes al momento de solicitar una cita.

Los porcentajes

De acuerdo con la Matriz de Seguimiento de Flujos de Población Migrante en Ciudad Juárez (DTM, por sus siglas en inglés) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) el 94 por ciento de los migrantes que se encontraban en la ciudad en octubre afirmó conocer la app CBP One y 89 por ciento dijo haberla utilizado. Sin embargo, solamente el 8 por ciento había obtenido una cita; sin embargo, en dicho porcentaje puede incidir el que parte de las cuestas fueron realizadas en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, un sitio a donde acuden muchos migrantes que acaban de llegar a la ciudad en busca de alimento y asesoría para el uso de la aplicación.

El 73 por ciento solicitó la cita por medio de su propio teléfono y el 27 por ciento por medio de un teléfono prestado. El 59 por ciento de las personas encuestadas recibieron ayuda para solicitar una cita, y de estas, el 15 por ciento pagó por dicha ayuda a personas locales.

El 41 por ciento intentaron solicitar una cita desde Ciudad Juárez, seguido del 37 por ciento que refirió hacerlo desde Ciudad de México, mientras que el 1 por ciento refirió haberlo hecho desde Monterrey, 1 por ciento desde Guanajuato, 1 por ciento desde San Luis Potosí y 1 por ciento desde Michoacán.

Y aunque, aparentemente la aplicación no se los permite, el 18 por ciento mencionó haberlo hecho en el sur del país, en estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, incluso en Rusia.

Mientras tanto, quienes deciden cruzar de manera irregular están sujetos al Título 8, a través del cual pueden ser deportados, con consecuencias como la prohibición de ingresar al país en al menos cinco años.