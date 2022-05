Entre incertidumbre se enlistan ante Coespo

Ciudad Juárez.— Cientos de haitianos acudieron ayer al Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM) del Consejo Estatal de Población (Coespo) con la esperanza de enlistarse para poder cruzar la frontera; sin embargo, las autoridades les aseguraron que no existe un registro hacia Estados Unidos.

“Coespo no es una puerta de entrada a los Estados Unidos, ni somos nosotros quiénes para determinar quiénes serán o no susceptibles de obtener asilo en el vecino país”, les explicó su coordinador, Enrique Valenzuela.

Luego de que el miércoles cerca de 200 personas en movilidad acudieron a las instalaciones estatales a llenar sus solicitudes de trabajo ante el Servicio Nacional de Empleo (SNE) y otras familias pidieron apoyo de albergue o asistencia legal, ayer llegaron más de 330 personas con la intención de registrarse.

Durante horas, los isleños permanecieron formados junto al centro de salud Todos Somos Mexicanos, a un costado del puente internacional Paso del Norte, donde se les tomaron sus datos personales, aunque se les informó que no se trata de una lista para cruzar la frontera.

El funcionario les explicó a los isleños que Coespo registra a todas las personas que acuden por información, orientación o servicios, como parte de sus actividades cotidianas, con la intención de saber el número de personas que se atienden diaria, semanal o mensualmente. Por ello, se registraron a todos los que acudieron en busca de empleo, albergue o cualquier otro apoyo.

También les dio a conocer la atención humanitaria que ofrecen en sus oficinas a través de la canalización a espacios humanitarios y servicios de salud, así como la vinculación para su inclusión productiva por medio del Servicio Nacional de Empleo (SNE).

Sus oficinas tienen un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, donde pueden ser atendidos por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y la Defensoría Pública Federal, así como obtener asesoría en la organización internacional HIAS.

“Yo vengo a registrarme, porque estoy buscando albergue, no puedo tener trabajo porque no tengo el número (Registro Federal de Contribuyentes del SAT) y ya no tengo dinero para comer y para vivir; por eso también busco el registro, nos dijeron que nos apuntaban para ir a Estados Unidos”, comentó un isleño ayer, quien acudió a las oficinas estatales con su esposa y su hija de un año de nacida.

Con el poco español que habla, otro haitiano, cuya lengua materna es el criollo, su segundo idioma el francés, y quien aprendió portugués en Brasil, dijo haber llegado a Juárez en busca de “una vida mejor, para estar bien”, pero debido a que no encuentra trabajo desde hace tres semanas y que no ha encontrado espacio en un albergue para él, ayer acudió a las oficinas de Coespo con la esperanza de registrarse para cruzar a Estados Unidos.

Otros caribeños que acudieron ayer con sus familias aseguraron no hablar ni entender bien el español, pero dijeron que acudieron a registrarse porque algún otro haitiano les había dicho que se estaba realizando un registro.

Los migrantes de Haití hacen generalmente dos rutas durante varios años: una es a través de Chile, donde muchos viven meses o años, luego siguen a Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y finalmente recorren todo México.

La ruta de otros cambia en dos países, ya que de Haití viajan a Chile, luego Bolivia y después a Brasil, por lo que algunos saben hablar también portugués; después continúan por Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México.

Algunos de ellos han decidido esperar en Ciudad Juárez a que Estados Unidos cambie sus políticas relacionadas con la migración, ante el temor de ser expulsados por el Título 42 hasta su país.

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), durante el año fiscal 2020 (de octubre de 2019 a septiembre de 2020) fueron detenidas en el Sector El Paso sólo 12 personas provenientes de Haití; durante el año fiscal 2021, la cifra se elevó a 4 mil 378 personas y durante el primer semestre del año fiscal 2022 (de octubre de 2021 a marzo de 2022) sumaron 5 mil 847 haitianos encontrados en la frontera por los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Mientras que en el año fiscal 2020 el Sector El Paso no aplicó el Título 42 para los haitianos, en el 2021 fueron expulsados mil 192 y este año suman ya 2 mil 122.

En cifras

5 mil 847 haitianos fueron encontrados en la frontera por agentes de la Patrulla Fronteriza en el primer semestre del año fiscal 2022