Entre el humo, ya no encontró a su primito

Cortesía / Iker Staff / El Diario de Juárez Staff / El Diario de Juárez Staff / El Diario de Juárez

“Cuando yo lo jalé se hizo más para la orilla, se metió entre las cobijas, yo lo busqué, ya no lo encontré; el humo me estaba calando, ya no podía respirar”, expresó Cinthia, de 11 años, que alcanzó a salir del fuego que consumió su casa en donde murió su primo Iker, de tres años.

Según testigos, en menos de cinco minutos el fuego se extendió en espiral hasta las viviendas de otros dos vecinos que también quedaron sin nada.

Ayer la gente se solidarizaba por la tragedia llevando enseres que permitan reponer su hogar a las familias Guerrero Muñoz, Hernández Santillán y Guerrero López, luego del incendio ocurrido a las 8:00 horas del sábado en el cruce de las calles Bernardo Balbuena y Peredo, en la colonia Che Guevara, cerca de Infonavit Casas Grandes.

Vanesa Venegas, familiar directa del menor Iker Yael García, fallecido en el incidente, comentó que fue un cortocircuito lo que hizo que la cortina de la cocina prendiera la casa de su tía Bertha, quien se hacía cargo del niño.

Precisó que fue en el momento en que Bertha salió a atender a su madre discapacitada, que vivía en la tercera casa incendiada, cuando el fuego atrapó a Cinthia y a Iker.

“Fue en un minuto, yo le pedía a Dios que salvara a mi niño, pero no sé por qué nos mandó esto”, dijo a su vez Amparo, la abuela de Iker, quien no puede levantarse de la cama sin ayuda debido a su discapacidad.

Vanesa destacó que Bertha quedó a cargo de Iker en su domicilio porque así pidió ella a la madre del menor, luego de que enviudó apenas el mes pasado y requería de su compañía para sobrellevar el duelo.

Ayer varios de los afectados levantaban escombro de lo que fueron sus hogares y lo depositaban en un camión de volteo.

Las tres familias que ocupaban cada una de las viviendas ahora en ruinas, requieren de mucho apoyo, porque empezarán de cero, según comentaron.

Material de construcción, muebles y ropa para un hombre y una mujer de la tercera edad, para niños, niñas y adolescentes, además de pañales para adulto, es lo que requieren, ya que sus pertenencias eran sólo lo que traían puesto ayer, aseguraron.

El apoyo se puede recibir en el mismo lugar del incendio, en la dirección antes señalada, o comunicarse al (656) 565-6931.

Otras alternativas de ayuda de vecinos, familiares y allegados, pueden recibirse en Andador Agustín Yáñez 2573b, atrás del jardín de niños Sopori, en Infonavit Casas Grandes, con Elsa Paola Loya.

Además en calle José Amador de Ríos 2758, en el Infonavit Casas Grandes, a un costado del CBTIS 114, con Karla Noyola y en calle Jiménez 2751, colonia 9 de Septiembre, con Alejandra Valles.

Para ayudar

Necesitan

-Material de construcción

-Muebles

-Ropa para hombre, mujer de la tercera edad, para niños, niñas y adolescentes

- Pañales para adulto