Entre el frío y la nostalgia, pasan migrantes la Navidad

Ciudad Juárez.- Después de cinco meses de travesía, Miguel logró llegar con su familia a Ciudad Juárez el día de Nochebuena, pero encontró una frontera de Estados Unidos con sus puertas cerradas y su bordo militarizado, lamentó a más de 5 mil kilómetros de su país.

Este año, para el venezolano de 27 años, su esposa de 25 y su hija de apenas un año de nacida, no hubo celebración de Nochebuena, no disfrutaron las tradicionales hallacas venezolanas (tamales) que suelen comer las familias el 24 de diciembre; tampoco llegó Santaclós al cuarto de hotel frío en el que lograron pasar la noche.

El sueño de lograr una vida mejor para su hija los ha hecho viajar por miles de kilómetros durante cinco meses, cruzar caminando la selva del Tapón del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá y esconderse de las múltiples autoridades y grupos delictivos en México, el miedo les hace dudar en pedir un albergue en esta ciudad, confesó el sudamericano el día de Navidad, con su hija en brazos, frente a Estados Unidos.

“Hoy (ayer) cumplimos cinco meses de haber salido de Venezuela, estábamos en Tapachula cuando cerraron la frontera. Ha sido complicadísimo, México ha sido más rudo que la selva Del Darién, prefiero cruzar diez veces la selva que cruzar México, en México todo mundo te da la espalda, todo mundo te hace correr, las autoridades, los ladrones que roban a uno en el camino, la delincuencia”, aseguró.

Después de pasar la noche en un pequeño cuarto de hotel en la zona Centro, Miguel llegó la mañana de ayer al bordo del río Bravo con su hija en brazos, ahí observó a cerca de un centenar de personas que hacían fila junto al muro fronterizo en espera de entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso. Pero al saber que los venezolanos son expulsados bajo el Título 42 y que podrían ser devueltos por otra frontera hasta el centro o el sur de México, el sudamericano se llenó de nostalgia.

Narró que luego de llegar a Juárez, Nochebuena la pasaron “con el frío ahí, en la habitación, y ya… esperando” el anuncio del fin del Título 42, una política sanitaria impuesta desde el 21 de marzo de 2020 por el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

‘Hay días buenos y días malos’

En Venezuela comen hallacas y toman jugo en Nochebuena, “allá llega Santaclós, llegan los Reyes Magos; este año pa’ uno sí fue un poquito rudo, pero bueno, habrán otros meses buenos, hay días buenos y días malos”, lamentó.

Apenas a unos metros de distancia de Estados Unidos y sin poder solicitar asilo “uno pierde las esperanzas, con ganas de regresarse. Vamos a esperar el 27 de diciembre pa’ ver qué pasa y si no ya regresarse, a pedir un vuelo humanitario, es complicado con los hijos, uno solo duerme en cualquier lado, puede pasar por cualquier lado, pero con los hijos no”, confesó al explicar que migrar con un niño pequeño lo hace todo más difícil.

Mientras la fila de migrantes continuaba acumulándose bajo el puente internacional Stanton-Lerdo, en el bordo mexicano cerca de una veintena de venezolanos pasaban la Navidad con la esperanza de que el Gobierno de Estados Unidos diera fin a la política sanitaria y pudieran alcanzar finalmente su meta de ir a trabajar.

Entre la nostalgia, el frío y la esperanza de alcanzar el sueño por el que llevan meses luchando, algunos hablaban por teléfono con sus familiares, a quienes les narraban las bajas temperaturas que han soportado en esta ciudad, pero también daban palabras de amor e incluso les pedía que tuvieran fe en que lograrían sus sueños.

“Papá, te quiero mucho, te extraño, quiero que te cuides mucho. Con la ayuda de Dios yo quiero volverte a ver, pero dame una oportunidad, yo tengo esperanza de que se me valore mi trabajo y pueda ayudarte, papá… dame una oportunidad, papá”, pedía uno de ellos por teléfono a su padre, quien le rogaba que regresara a su país.

Otros que tienen más tiempo en Ciudad Juárez se mantenían en los alrededores del bordo mexicano, en busca de bebidas calientes junto a fogatas o en iglesias cristianas.

Narran su realidad

Éste fue el primer año que César Palacios, de 31 años, pasó Nochebuena y Navidad lejos de su familia, pero con la esperanza de llegar a Atlanta para trabajar o de buscar una oportunidad en México, aseguró el venezolano la noche del 24 de diciembre mientras se calentaba alrededor de una fogata que mantenía encendida con basura en un campamento improvisado frente al bordo fronterizo.

“Yo soy de Caracas, acá en Ciudad Juárez ya llevo 15 días esperando si abren la frontera para poder yo pasar. Con la ayuda de la comunidad nos ha ido bien, solamente que no hemos tenido la ayuda de un albergue o de alguien que nos ayude para no estar en estas condiciones. Han venido y nos han dado comida acá, pero muchas veces esa ayuda no llega a nosotros, la mayoría acá quiere tener la comodidad de un albergue mientras que esperamos que abran la frontera o el 27 para ver qué decreto van a dar, pero estamos en unas condiciones infrahumanas, pero en realidad queremos mejorías. Yo duermo aquí, y hay niños”, mostró el migrante.

César, quien es ingeniero químico, duerme en un callejón en el que un grupo de venezolanos ha improvisado un campamento, sobre la calle Dalias y el bulevar Bernardo Norzagaray, hasta donde en varias ocasiones ha llegado la Policía municipal para pedirles que apaguen sus fogatas, pero al pedirles ayuda para encontrar un albergue no regresan, aseguró.

“Los vecinos nos tratan bien, sé que a veces se les hace incómodo a ellos porque estamos en una parte residencial y lamentablemente se ve muy feo, pero es que no tenemos más otro lugar, a veces nos mandan a la Policía, viene y nos dice que apaguemos las fogatas, que nos van a llamar a Migración, que nos van ayudar con un albergue, pero en realidad hasta el sol de hoy todo sigue igual, nunca nos ayudan con un albergue”, relató.

Apenas a unos metros Wilbert, de 7 años, su hermano y su primo de 6 años esperaron a Santaclós junto a otra fogata, mientras que una juarense les regalaba burritos para cenar.

“A toda la comunidad y a las autoridades yo les digo: ser inmigrante no es malo, aquí muchos somos estudiados, yo soy ingeniero químico, y solamente queremos la oportunidad de estar en un lugar donde no molestemos a la comunidad. Otras Navidades la he pasado con mi familia, ésta es la primera Navidad que he pasado así en estas condiciones”, dijo César, quien dejó en su país a su hija de 6 años, a su mamá y a sus hermanos.

“Un deseo que tenemos todos los inmigrantes es poder pasar el Año Nuevo allá, solamente queremos una oportunidad, que no nos miren como malos porque en realidad no somos así, vamos a su país buscando una mejor calidad de vida y a hacer patria, como también se lo digo al Gobierno de México: nosotros queremos hacer patria, no queremos ser independientes, allá o acá nosotros queremos hacer patria. Nosotros venimos saliendo de nuestro país por problemas con el régimen de Nicolás Maduro y en realidad queremos un cambio de vida, poder ayudar a nuestra familia, que nos den esa oportunidad y esa voz de confianza y apuesten a la migración”, explicó.