Entraron vía legal a EU 132 mil venezolanos

Desde octubre del año pasado, más de 132 mil migrantes venezolanos han podido ingresar a Estados Unidos a través de un parole humanitario o una cita por medio de la aplicación móvil CBP One, por lo que el subsecretario adjunto principal de Comunicaciones en el Departamento de Seguridad Nacional, Luis Miranda, les pidió no pagarles a los “coyotes”.

“Creo que es una de las cosas que me parece más triste de todo esto es que hay mucha gente que podría aprovechar un proceso legal y llegar a Estados Unidos sin ningún problema, incluso con permiso de trabajo o con elegibilidad para recibir un permiso de trabajo, pero porque los contrabandistas, los coyotes, los criminales les dicen ‘no, no, no, vayan y crucen ahora y me pagan aquí para ayudarles a cruzar’, pierden esa elegibilidad para participar en los procesos legales y se exponen a la deportación. Entonces, queremos que la gente entienda eso”, dijo en conferencia virtual.

El funcionario estadounidense también informó que la cantidad de venezolanos deportados hasta su país variará, luego de los primeros 127 que fueron devueltos el miércoles pasado.

“Estamos procesando lo que son personas que cruzan irregularmente, sean individuos o que estén en grupos de familia. Si no tienen base legal para permanecer en Estados Unidos, pueden ser deportados. Y el número pues va a variar. Siempre es algo que puede variar por una variedad de razones. Pero, de nuevo, lo que instalamos a la gente es que aproveche las vías legales”, indicó.

Dijo que la cantidad de personas que serán deportadas cada mes va a variar y serán las personas que no tienen base legal para estar en Estados Unidos, particularmente aquellos que llegaron después del 31 de julio.

“Si los migrantes no aprovechan vías legales, como los procesos de libertad condicional que anunciamos hace un año para los venezolanos y el 5 de enero para haitianos, nicaragüenses o venezolanos, o usan una de las vías legales, como la aplicación CBP One, para presentarse en un puerto de entrada, entonces también, de nuevo, se limitan las opciones, pues por entrar irregularmente”, comentó.

Desde octubre de 2022, más de 73 mil venezolanos han podido recibir una autorización anticipada de viaje a Estados Unidos a través de los procesos de libertad condicional, 66 mil de los cuales han llegado.

Desde enero de 2023, más de 66 mil venezolanos han logrado llegar con citas de CBP One y presentarse a un punto de entrada oficial de Estados Unidos.

Aumentan los cruces irregulares

Según las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), mientras que en todo el Año Fiscal (AF) 2020 –de octubre de 2019 a septiembre de 2020– fueron 115 las personas de origen venezolano detenidas por la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso y durante 304 en el AF-2021 –de octubre de 2020 a septiembre de 2021–; en el AF-2022 –de octubre de 2021 a septiembre de 2022– la cifra alcanzó los 24 mil 885 cruces irregulares de venezolanos; y durante los primeros once meses del AF-2023 –de octubre de 2022 a agosto de 2023– ascendieron a 53 mil 812.

“Estamos comenzando desde el propósito de una Venezuela con más democracia, más libertades, que refleja la voluntad del pueblo venezolano. Va a ser un país mejor, no va a haber tanta crisis humanitaria y social en el país y eso va a aliviar las presiones migratorias, va a evitar una crisis humanitaria de la gente, va a ayudar con la reintegración del pueblo venezolano y en un Gobierno venezolano”, señaló Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.