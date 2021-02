Entrarían a EU por Juárez casi 11 mil migrantes

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Al menos 10 mil 846 migrantes podrían ingresar a Estados Unidos a través de Ciudad Juárez tras haber sido retornados bajo el programa “Permanecer en México” o “Quédate en México” de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) y mantener aún su proceso de asilo político abierto ante el Tribunal de El Paso.

Aunque ninguna autoridad tiene informes sobre cuántos extranjeros permanecen actualmente en esta frontera, de acuerdo con el último informe del Proyecto de Inmigración del Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC), de marzo de 2019 a enero de 2021, el Gobierno de Estados Unidos abrió 22 mil 967 casos MPP en la vecina ciudad, de los cuales 8 mil 785 todavía están en espera de su primera audiencia ante el juez y 2 mil 038 permanecen pendientes en el proceso.

En 23 casos más, un juez de la Corte de Inmigración determinó que los cargos originales presentados por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) como los motivos de la expulsión se sostienen, pero encontró que las disposiciones de la Ley de Inmigración dan derecho a la persona al “alivio” de la expulsión, por lo que permanecen en espera de poder recibir el asilo político.

Actualmente, la Casa del Migrante, el Centro Integral para Migrantes Leona Vicario, el hotel filtro y la Red de Albergues de Ciudad Juárez alojan aproximadamente a mil migrantes; sin embargo, no todos tienen un proceso MPP abierto. No existe un registro sobre los que viven en casas de renta, ni se sabe cuántos migraron a otras ciudades del país, pero tienen un proceso pendiente en El Paso, Texas, ni cuántos ya retornaron a su país de origen.

En total, el Gobierno de Donald Trump retornó a las fronteras mexicanas a más de 71 mil migrantes, de acuerdo con el Proyecto de Inmigración TRAC, el cual es apoyado por la Fundación JEHT, la Fundación Ford, la Carnegie Corporation de Nueva York, el Fondo Evelyn y Walter Haas Jr. y la Universidad de Syracuse, para dar a conocer información detallada del Gobierno de Estados Unidos.

El Gobierno de Biden informó la semana pasada que a partir de hoy, viernes 19 de febrero, DH comenzará a procesar a los individuos registrados en el programa MPP para que puedan cruzar la frontera y esperar su proceso de asilo político en el mismo país donde lo están solicitando.

La embajadora Roberta S. Jacobson, asistente especial del presidente y coordinadora para la frontera sur de Estados Unidos, destacó la semana pasada que esta es una primera fase para lograr un procesamiento seguro y ordenado en su frontera suroeste, y que se comenzará con los extranjeros registrados bajo dicho programa “porque ellos son los que podemos procesar más rápido, sin más investigación”.

“Y queremos mandar esperanza a los demás”, destacó la funcionaria federal, quien explicó que los migrantes que tienen más tiempo esperando su proceso de asilo político bajo MPP y que se encuentran en condición más vulnerable, serán los primeros en cruzar la frontera, tras una prueba de Covid-19.

Autoridades de Estados Unidos pidieron a los migrantes que no tomen ninguna medida y permanezcan donde están para esperar instrucciones adicionales, hasta que se anuncie oficialmente el proceso de registro virtual, a través del cual las personas elegibles recibirán información adicional sobre dónde y cuándo presentarse.

“Las personas no deben dirigirse a la frontera hasta que se les indique que lo hagan”, destacó el Gobierno estadounidense.

También subrayó que las personas fuera de los Estados Unidos que no fueron devueltas a México bajo el MPP o que no tienen casos judiciales de inmigración activos no serán consideradas para participar en esta primera fase de este programa y deben esperar más instrucciones.

“Si una persona busca ingresar a Estados Unidos, y no se encuentra entre los beneficiados con caso activo bajo el MPP, será expulsado de inmediato y no se le permitirá permanecer en los Estados Unidos. Las personas que intenten cruzar la frontera sin pasar por los puertos de entrada deben comprender que ellos mismos, e inclusive sus familias, se están poniendo en peligro, especialmente en estos momentos que vivimos una pandemia mundial”, destacó el Gobierno de Biden en una declaración conjunta sobre los Protocolos de Protección de Migrantes y la seguridad fronteriza conjunta del asistente del presidente y Consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan y la asistente del presidente y subconsejera de Seguridad Nacional Liz Sherwood-Randall.