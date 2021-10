Entorpecen audiencia de amparo para vacunas

El juez Séptimo de Distrito difirió para el próximo miércoles 13 de octubre la audiencia del pasado 30 de septiembre, en la que resolverá el incidente de queja por la falta de atención y respuesta de las autoridades federales, a la orden judicial de vacunar contra Covid-19 a cuatro menores, dos de ellos en condición vulnerable.

Carlos Ibarra Hilton, abogado litigante que representa a los adolescentes J. A. C. A y A. P. C. A., expuso que las autoridades –en este caso la Brigada Correcaminos y Bienestar– están obstruyendo la orden judicial y han omitido presentar sus respectivos informes en torno a su negativa de inmunizar a los menores, para que el juzgador emita su fallo.

“Están haciendo tiempo para no atender las disposiciones de la autoridad competente, en este caso el juez. Parece que no queda claro que no podemos estar por encima de la ley, que hay una división de poderes y que del presidente de la República para abajo deben complementar las disposiciones del Poder Judicial”, dijo el abogado.

El drama legal que enfrenta la familia Ayala inició a finales de agosto cuando el juzgador concedió el amparo y ordenó a las autoridades competentes que vacunaran a los menores, los cuales enfrentan padecimientos de enfermedades crónicas que debilitan su sistema inmunitario.

Amparada en el artículo cuarto constitucional, que establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y aquellos en estado de vulnerabilidad, Eloísa Ayala, madre de dos de los adolescentes, dijo que enteró al juzgador de la negativa de las autoridades del Sector Salud de acatar la orden judicial y vacunar a sus hijos.

“Se volvió a diferir la audiencia, porque una de las partes aún no presenta el informe (de su actuar). Entonces la cambiaron para el 13 de octubre y el lunes se va a presentar por parte de nosotros un escrito donde pedimos que se dé por caso omiso a quienes no lo han facilitado”, indicó la madre de familia.

Agregó que dos de sus hijos padecen cardiopatías y podrán acceder a la próxima jornada de vacunación para los menores de 12 a 17 años en condiciones de vulnerabilidad y para la cual el Gobierno federal habilitó ayer el registro a través del portal https://mivacuna.salud.gob.mx

Sin embargo, los otros dos menores N. E. O. A. y C. J. R. A. quedarán fuera por no padecer de comorbilidades.

Eloísa dijo que continuarán abogando para que los menores sean inoculados con el biológico de Pfizer, actualmente el único aprobado en el país por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para su suministro en este grupo etario y con certeza de éxito en otros países.

El abogado Ibarra Hilton pretende que el juicio de amparo se resuelva a favor de los menores que representa y destacó que el personal del Gobierno federal está expuesto a una sanción, e incluso la inhabilitación del servicio público por desacato al obstaculizar el cumplimiento de una orden judicial.

“Este lunes presentaremos un escrito para que, en caso de no emitir un informe, el juez tenga los elementos y emita su fallo en que los encuentre responsables de omisión y ejerza presión para que se cumpla la disposición”, dijo el litigante.

“Nosotros esperamos multas y hasta destituciones”, agregó.

redaccion@redaccion.diario.com.mx