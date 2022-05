Enseñan a menores a identificar sus emociones

Ciudad Juárez.— Con el propósito de que las niñas, niños y adolescentes generen habilidades socioemocionales e identifiquen y expresen sus emociones de manera adecuada, la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, mediante el Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión, lleva a cabo el taller ‘Conociendo mis emociones’ en diferentes escuelas primarias, secundarias y preparatorias de la ciudad.

Priscila Gaytán Soto, jefa de departamento de la dependencia, mencionó que en este taller los niños, niñas y adolescentes aprenden a reconocer sus emociones básicas, como la tristeza, alegría, enojo y el asco, y también obtienen herramientas para que cuando llegue esa emoción sepan cómo reaccionar.

‘Todas tienen una función’

“No nos enseñaron que todas las emociones tienen una función, como ‘no llores’ o ‘no te enojes’, o ‘un niño no puede estar triste’; toda esa educación hace que reprimamos emociones y desarrollemos formas de sobrevivencia que no son las más adecuadas, en donde yo invalido mis propias emociones y que a las personas no les va a importar lo que estoy sintiendo”, mencionó la experta.

Recientemente, la escuela primaria México 68 formó parte de este programa, donde los menores aprendieron a generar habilidades socioemocionales en el salón de clases y estuvieron acompañados por psicólogas infantiles.

“Este tipo de programas sirve para que los niños se comuniquen de mejor forma, manifiesten sus emociones de manera adecuada, prevenimos la violencia con el manejo adecuado de las emociones y que son parte de ser una persona y de tener un sistema que está para su ayuda”, mencionó.

“En este Gobierno nuestra gobernadora ha sido muy clara, porque los niños y niñas importan y se está trabajando para ellas y para ellos”, agregó Gaytán Soto.

Las escuelas o familias interesadas en el taller de ‘Conociendo mis emociones’ pueden acudir a las instalaciones de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, que se ubican al interior del Parque Central, o también pueden marcar al número de teléfono (656) 629-3300 a la extensión 53909, para mayor información.

