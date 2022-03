Enseña a mujeres su pasión: la repostería

Ciudad Juárez.— Con catorce años de experiencia, la chef Betty Ilizaliturri llegó a esta frontera para mostrar parte de sus creaciones en la Expo Repostería, que culmina hoy en el Complejo Polanco, en donde se reúnen profesionales de la repostería de diferentes partes del país y proveedores locales.

La chef es originaria de la Ciudad de México y tiene gran experiencia en chocolatería, repostería y decorado de postres, pero además comparte sus conocimientos con otras mujeres a través de cursos en donde les enseña que es posible emprender desde el hogar.

Por invitación de la compañía de Partner Pastel, empresa que se dedica a hacer empaques y bases de cartón para los pasteles, fue como llegó a esta frontera en donde, a pesar del clima fresco, pudo experimentar la calidez de los juarenses que al ver sus pasteles, cupcakes y decoraciones quedaron sorprendidos por su profesionalismo.

"Yo empecé cuando aún tenía mis hijos pequeños y no puedes descuidar esa parte; empecé haciendo cosas que podía elaborar dentro de mi casa, le dedicaba el día a los quehaceres y a las cosas que conlleva tener a los niños y ya en la tarde empezaba a hacer los productos de chocolatería. Ahora me gusta mucho impartir clases para mujeres, precisamente para eso, porque a lo mejor son mamás solteras y no tienen dónde dejar a sus hijos, me gusta enseñarles y decirles que sí se pueden lograr muchas cosas trabajando desde casa”, detalló.

La chef Betty, quien tiene 14 años como profesional de la repostería, tiene 12 años con su local que se ubica al sur de la Ciudad de México en la alcaldía Benito Juárez. Explicó que el tiempo de elaboración de un pastel varía según el tamaño y el decorado, y aunque no es complicado, se requiere tener mucha paciencia.

También señaló que en la repostería algunos de los insumos que se utilizan son caros, por eso al momento de dar sus clases intenta utilizar técnicas para evitar usar muchas herramientas y esto incremente los gastos de sus estudiantes.

“Hay cosas que sí son algo caras, otras no tanto, porque al principio elaborábamos todo manualmente y través del tiempo han surgido muchas industrias y compañías que se dedican a hacer moldes, lo caro depende del tipo de pastel que vayas a elaborar”, dijo.

Gracias a esta profesión la chef Betty ha podido conocer diferentes estados de la República Mexicana, así como otros países como Canadá y Estados Unidos, en donde ha acudido para ser parte de exposiciones como la que se ofrece en el Complejo Polanco de 12:00 del mediodía a las 5:30 de la tarde.

¿Qué?

Expo Repostería

¿Cuándo?

Hoy

¿Dónde?

Complejo Polanco

Hora: De 12:00 a 5:30 de la tarde

Conózcala

Nombre: Betty Ilizaliturri

Experiencia: 14 años

Lugar de nacimiento: CDMX

Local: Alcaldía Benito Juárez