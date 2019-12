Enoja a vecinos multas de Tránsito durante la madrugada

Desconcierto y coraje sintieron una docena de vecinos del fraccionamiento San Ángel, luego de que al salir de sus casas para ir al trabajo ayer, encontraron con que Tránsito los infraccionó por estacionar sus vehículos en sentido contrario, frente a sus casas.

Los afectados aseguraron que lo hacen por motivos de seguridad ante la ola de robos de acumuladores y accesorios que sufren desde hace tiempo.

La mayoría de los infraccionados viven por la calle Julieta Buchanan, y como ocurre en otras arterias de esta zona habitacional, la gente acomoda sus vehículos uno frente a otro, pegados lo más posible, como una medida para evitar que les abran los cofres y se roben los acumuladores o también los focos y otros accesorios.

Las infracciones fueron levantadas a partir de las 3:00 de la mañana, cuando nadie se da cuenta de esta maniobra, por lo que se desconoce si fue uno o varios los agentes que las aplicaron, pero la firma en la multa parece ser la misma en todos los casos, comentaron los residentes de la zona.

“Esto no sólo es una burla, es un atropello, no estamos bloqueando banquetas, no bloqueamos la calle y a nadie la hacemos daño por estacionar los autos en sentido contrario durante la noche, además de que no es una calle primaria, o una avenida”, dijo Esther una de las vecinas del sector.

Señaló que es decisión de las autoridades de Tránsito ya no permitir que estacionen los automóviles de esa forma.

, antes debieron notificarles para no hacerlo, pero no llegar aplicando infracciones a todos, sabiendo que lo hacemos por una necesidad de estar más seguros.

Los residentes de esta zona señalaron que además de que no tienen la vigilancia policiaca necesaria y por eso acomodan así sus vehículos, el sector está lleno de baches en todas las calles y aunado a ello el alumbrado es muy deficiente, tanto en los parques como las calles.

“Ahora, nos vienen con las multas por parar los autos unos frente a otros, y aunque no bloqueamos la calle, nos infraccionan mientras estamos dormidos, actúan como si fueran delincuentes, porque no vienen durante el día y nos informan de esto”, dijo Antonio, otro de los vecinos.

Uno de los residentes del sector dijo que cuando fue a pagar la multa entró con el juez calificador de Tránsito, José Cruz Rodríguez, según decía su gafete, pero éste en ningún momento le aceptó el argumento de que se estacionan así por cuestiones de seguridad, y hasta se molestó por la insistencia de preguntar con qué criterio se aplican las multas.

José Luis Sánchez, vocero de la Dirección de Tránsito dijo que son acciones que se toman por denuncia ciudadana o tan solo por aplicar el Reglamento.