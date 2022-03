Enganchan a migrantes desde redes sociales

Con cobros que van desde los 3 mil hasta los 40 mil dólares, las Organizaciones Criminales Transnacionales han identificado la zona de Juárez y el Valle de Juárez como un gran punto para la industria de la migración, en donde incluso ofertan sus servicios de cruce hacia Estados Unidos a través de las redes sociales.

“La gente viene por su voluntad, sí, totalmente; pero en las condiciones de su viaje es en lo que no tienen ningún tipo de decisión, vienen en condiciones de secuestro, engañados. Y, sí, hay amenaza física de por medio”, señaló el investigador de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), Jesús Peña Muñoz.

Y es que mientras otras fronteras han tomado mayor visibilidad debido a la llegada de las caravanas centroamericanas, en Ciudad Juárez muchos de los migrantes han sido víctimas de engaños y de delitos como amenazas, extorsión y secuestro, por parte de las redes del tráfico de personas.

Todos los días las autoridades de Estados Unidos detienen a migrantes en los límites de la frontera y en avenidas y viviendas de El Paso, mientras que los ‘coyotes’, ‘polleros’, ‘coyoteros’ o ‘guías’, se encargan de reclutar a más personas tanto en sus países de origen como en esta frontera.

Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), durante el primer cuatrimestre del año fiscal 2022 –de octubre de 2021 a enero de 2022– fueron detenidos 67 mil 48 migrantes en el Sector El Paso, 71.2 por ciento más que los 39 mil 170 aprehendidos en el mismo período del año anterior. Y en enero y febrero las detenciones han continuado.

“Las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO, por sus siglas en inglés) están cobrando a los migrantes entre 3 mil y 40 mil –dólares–, dependiendo de su país de origen. Incluso tienen estructuras donde, dependiendo del caso, los migrantes les han firmado propiedades como garantía”, informó la Patrulla Fronteriza Sector El Paso.

De acuerdo con sus investigaciones, según el país de origen, están siendo transportados hasta la frontera en aviones, autobuses, automóviles o contenedores de envío.

Del total de los detenidos de octubre a enero por la Patrulla Fronteriza en el Sector El Paso, 50 mil 360 fueron adultos solos, 10 mil 223 personas que ingresaron al país como parte de núcleos familiares y 6 mil 465 eran niños y adolescentes que viajaban solos.

Entre ellos se encontraron oriundos de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Brasil, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Haití, Cuba, Rumania, Rusia, Turquía, Ucrania y China, entre otras nacionalidades.

Organizaciones como 1800Migrante.com, han documentado que en Ecuador los ‘coyoteros’ anuncian sus servicios a través de distintas formas, como supuestas agencias de viajes, con cobros de hasta 15 mil dólares por llevarlos a Estados Unidos a través de la frontera Juárez-El Paso.

Aunque el viaje de Quito a Cancún o a la Ciudad de México y después a esta frontera lo hacen en avión, al llegar aquí en la mayoría de los casos únicamente los llevan hasta la orilla del río Bravo/ Grande para que se entreguen con los agentes de la Patrulla Fronteriza y busquen el asilo.

Los brasileños han narrado a El Diario haber pagado hasta 20 mil dólares desde su país hasta el mismo río internacional, en donde son detenidos junto al muro fronterizo. Y colombianos han asegurado que pagaron hasta 12 mil dólares por ser guiados por Juárez.

Migrantes mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños han confesado haber realizado pagos de 7 mil, 10 mil, 12 mil y 13 mil dólares, dijo el sacerdote Francisco Javier Calvillo Salazar, director de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez.

Pero no todas las nacionalidades viajan con un ‘coyote’; por ejemplo, los haitianos tardan años en llegar hasta la frontera debido a que recorren hasta 11 países, en los que trabajan para reunir dinero y poder continuar hacia el norte. Y los turcos viajan en avión directamente hasta la Ciudad de México, y de ahí a esta frontera, para cruzar el río y entregarse a los agentes migratorios.

Usan redes sociales

Los ‘coyotes’ también ofertan sus servicios a través de Facebook y Tik Tok a quienes ya están en Ciudad Juárez, con cobros desde los 3 mil hasta los 7 mil 500 dólares.

De acuerdo con quienes han sido contactados por El Diario a través de las redes sociales, los opciones de cruce que ofrecen son: el río Bravo/ Grande, el muro fronterizo, cruzar corriendo en 30 minutos, caminar una hora por los cerros de Anapra, caminar dos días por el desierto del Valle o ir en vehículo.

“Buen día amigos, tenemos dos cruces por Juárez, animo, en uno caminas una hora y en el otro dos días. Interesados mandar mensaje privado. No estafas, no mentira, animo”, “Tenemos pasada por Ciudad Juárez, por la línea o muro, si es de tu agrado llegar con tu familia o sacar adelante a tu familia. Manda inbox para mayor información”, se lee textual en dos de las ofertas de los traficantes de personas.

“Viajes de Monterrey a Ciudad Juárez, Chihuahua, para cruzar a USA. Brinco garantizado”, “Cumplimos el sueño, te trasladamos a USA, somos empresa bien organizada, solo por Ciudad Juárez, Chihuahua. Cotización por Inbox”, “Buenas tardes, bendiciones para todos, tenemos pasada por Ciudad Juárez en carro o por el muro a todo Estados Unidos. Dios los bendiga. Manda Inbox si es de tu agrado”, y “Cruces por Ciudad Juárez y Reynosa seguros”, son también parte de los anuncios en las redes sociales.

A través de grupos dedicados al tráfico de personas, los ‘coyotes’, ofrecieron a El Diario el cruce de la frontera y traslado a Houston por un costo de 7 mil 500 dólares, e incluso el cruce de un niño solo por 3 mil dólares si es dejado únicamente en el río o por 7 mil 500 dólares si es en automóvil. También ofertan viajes especiales para mujeres embarazadas.

“Últimos lugares, salimos este 10 de marzo a USA por Ciudad Juárez, no pedimos anticipos, trabajo garantizado. Solo se camina media hora y de ahí todo en carro”, “Uniendo familias. Ofrecemos el servicio de raites, viajes privados y familiares a cualquier estado, rutas 100% seguras”, “Cruce por Ciudad Juárez, seguro, aquí no robamos a nadie, cruzas en 30 minutos corriendo”, ofertan otros traficantes por medio de Facebook.

Algunos de los ‘coyotes’ que se anuncian por redes sociales muestran videos de las carreteras en Estados Unidos, de personas dentro de vehículos e incluso de otras personas asegurando ser migrantes y ya estar en El Paso, Texas.

“Las Organizaciones Criminales Transnacionales utilizan conductores de camionetas para recoger a los migrantes que hayan ingresado ilegalmente al país, y luego los transportan a casas de escondite en toda la región de El Paso y Nuevo México, antes de transportarlos a su destino final en estados de todo el país”, informó la Patrulla Fronteriza.

Durante el año fiscal 2021 (de octubre de 2020 a septiembre de 2021), la Patrulla Fronteriza encontró 311 casas en las que estaban escondidos 3 mil 244 migrantes, en toda la región de El Paso, además de Canutillo, Tornillo y algunos lugares en Nuevo México.

Y en el año fiscal 2022 (desde el 1 de octubre de 2021), ya han sido encontradas 77 casas más de seguridad, con 756 indocumentados.

Muchas de las casas en las que son escondidos los indocumentados en El Paso “están en malas condiciones, sucias, y a menudo sin agua corriente, sin aire acondicionado, calefacción o electricidad. Los migrantes también reciben poca o ninguna comida. Las TCO continúan poniendo en peligro a los migrantes para obtener ganancias”, destacó la autoridad migratoria.

Ofrecen comisiones por migrante

Los traficantes también buscan en redes sociales quiénes les traigan a la frontera a las personas, debido a que muchos no se encargan del traslado por México, únicamente del cruce en la frontera.

“Busco alguien que me arrime gente de cualquier parte… pura gente seria que envergadura (sic) se quiera ir… buena paga de comisión se les da”, dice otro de los anuncios, junto a los que otras personas ofrecen préstamos “urgentes y confiables”.

“Cada día va cambiando la modalidad de polleros, tratantes y de todos aquellos halcones que están buscando, que están viendo. Están en el Facebook, por teléfono, y también en puntos clave como la Central Camionera, el aeropuerto, la carretera, el Centro, los puentes y alrededor de los albergues; esta gente siempre está muy muy fuerte”, señaló el sacerdote Francisco Javier Calvillo Salazar, director de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez.

Además de que ya colocaron cámaras de seguridad, en la Casa del Migrante pondrán tela sobre la malla de su patio, debido a que han detectado que los ‘coyotes’ se acercan para ofrecer sus servicios a los migrantes.

“Siempre está el clásico halcón, y de repente te fijas tú cómo se acercan a la malla, cómo el migrante llega, cómo se dan cosas. A veces vemos que entran carros y se paran y avientan celulares o avientan información, folletos, y muchas veces hemos descubierto que los migrantes los agarran y les hablan o les contestan. Y de repente llega una persona preguntando por equis persona o resulta que el migrante ya se va a ir después de cinco meses diciendo que tiene un tío, que tiene un primo, que ya consiguió trabajo, que ya va a rentar”, comentó.

Los secuestran bajo engaños

El sacerdote lamentó que el tráfico de personas siga explotando y burlándose de muchos hombres y mujeres. Y narró dos casos de secuestro de migrantes, registrados recientemente en Ciudad Juárez. El primero fue el de una mujer extranjera embarazada, quien llegó a la Central Camionera, en donde se le acercó una persona que le ofreció una vivienda y cruzarla a Estados Unidos.

“La llevaron a una colonia en donde la tuvieron un mes secuestrada, le hablaron a su familia y les pidieron 10 mil dólares”, luego la llevaron al río Bravo para que se entregara a la Patrulla Fronteriza, pero fue expulsada a Juárez bajo el Título 42, una política sanitaria que argumenta el riesgo que significan los migrantes para la propagación del Covid-19 dentro del territorio estadounidense.

Cuando fue devuelta a México, en el puente internacional ya estaba la misma persona esperándola, pero la migrante pidió ayuda, esta mujer le dijo a alguien: “oiga, me pudiera ayudar, esa persona me tenía secuestrada, me hizo pasar el río, pero me detuvieron y aquí está otra vez. Esa persona la llevó a la Presidencia municipal, por una u otra cosa no pudieron ayudarla”, y fue acogida por otro albergue, narró el sacerdote.

El segundo caso fue el de dos adolescentes, quienes después de escapar de un secuestro lograron llegar al albergue para pedir comida y un teléfono para comunicarse con sus familiares.

“Hace días dos menores centroamericanos, de aproximadamente 14 años de edad, llegaron a la Casa del Migrante, temblando, sin zapatos, sin camisa. Se les atendió y nos dicen: nosotros habíamos estado secuestrados, se les pagó desde equis lugar para traernos aquí, pero aquí nos tenían secuestrados desde hace un mes, nos pudimos escapar y nosotros queremos comida y poder comunicarnos con nuestra familia”, relató.

Debido a que no pueden recibir a menores solos, el albergue contactó a las autoridades estatales dedicadas a la protección de los menores no acompañados.

Durante 2022, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y la Fiscalía General del Estado (FGE) han detectado en casas de seguridad a 156 personas originarias de Guatemala, El Salvador, Ecuador, Honduras, México, Brasil, Haití, Turquía, Inglaterra, Colombia y Panamá.

Al menos 100 de las personas, al momento de ser encontradas dijeron a los policías que estaban secuestradas por sus ‘polleros’

“Les dicen que los van a cruzar a Estados Unidos y les cobran una cantidad, se supone que otra parte la van a depositar los familiares cuando ya estén en Estados Unidos, pero los llevan a casas y a muchos de ellos les piden el teléfono de sus familiares, los encierran y empiezan a pedirles dinero a sus familias para liberarlos”, narró Adrián Sánchez Contreras, vocero de la Policía Municipal.

De acuerdo con la FGE, mantiene una colaboración con el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Fiscalía General de la República (FGR), así como con las autoridades de los Estados Unidos, y aunque el tráfico de personas se trata de un delito federal, los agentes del Ministerio Público están facultados para realizar diligencias de urgencia, para el rescate, restitución de derechos y toma de denuncias, para posteriormente declinar la carpeta a la autoridad federal.

Durante 2021, la Unidad Especializada en Investigación de Delito con Detenido de la Fiscalía de Distrito Zona Norte abrió seis carpetas de investigación por el delito de secuestro extorsivo en contra de personas migrantes, en cuyos casos fueron los propios afectados quienes interpusieron las denuncias. Y en lo que va de 2022, la misma autoridad ha abierto dos carpetas de investigación más.

“En la narración, las víctimas han dado a conocer que arribaron a esta Ciudad Juárez a través de personas a quienes les pagaron por ingresarlos ilegalmente al territorio mexicano, sin dar a conocer los montos que les cobraron por el traslado y una vez estando en Ciudad Juárez, con la promesa de internarlos a los Estados Unidos”, se informó.

Aunque en dos de las ocho carpetas, las víctimas aseguraron haber llegado a esta ciudad por sus propios medios.

Este año la FGE ha recibido además una denuncia por el delito de privación ilegal de la libertad, contra personas en movilidad; sin embargo, ya dentro de las declaraciones las víctimas dijeron haber estado por su voluntad en el domicilio en el que fueron localizados por las autoridades, agregó.

Embarazadas y migrantes

Como parte de “Necesidades y Atención en Salud Sexual y Reproductiva de Mujeres Migrantes en México. Un estudio desde Ciudad Juárez, Chihuahua”, realizado durante 2021 por Population Council México y El Colegio de la Frontera Norte, Peña Muñoz participó en la entrevista de 266 mujeres –de seis albergues–, originarias de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba, todas entre 18 y 60 años de edad.

Durante su viaje por México hacia esta frontera, 15 de ellas estaban embarazadas. Y todas dijeron haber viajado con un ‘coyote’; dos tuvieron un aborto en el camino; nueve tuvieron el parto en el trayecto, y las cuatro restantes tenían entre 10 y 42 semanas de embarazo al momento de ser encuestadas.

“Todas contrataron a alguien que las trajera, ninguna salió por su cuenta o en caravana. En promedio, duraron 15 días en llegar, contaban que venían en vehículos o en camionetas, no venían en el tren. Se quedaban en casas de seguridad, las estaban cambiando, y si tenían algún problema de medicina o algo no podían solucionarlo porque no las dejaban salir ni a la esquina”, informó el investigador de El Colef.

La mayoría de las mujeres dijo que siempre sintieron abuso físico y psicológico por parte de las personas que las traían, principalmente las mujeres embarazadas, quienes confesaron que se sentían violentadas físicamente.

‘Vienen a ciegas’

“No es un viaje placentero para nada, sí es en condiciones de secuestro, ahora qué decisiones toman estas personas para amagar a unas en un hotel y a otras dejarlas en el puente, no sé (…) Sí vienen por su voluntad, obviamente, pero vienen en una condición de secuestro, de privación de la libertad, y por supuesto que la violencia física es una estrategia del manejo de ese negocio”, lamentó Peña Muñoz.

Y aunque con las grandes cantidades que pagan a los traficantes la gente puede pensar “que con ese dinero sacas una visa”, la realidad es que los migrantes vienen “casi a ciegas”, y en un momento de urgencia, destacó.

“Los migrantes no hacen un análisis geopolítico de las condiciones en América del Norte para tomar sus decisiones. Las personas salen corriendo de su casa, a lo mejor sí tienen la idea y a veces juntan una lana, pero no es: vamos, porque ahora sí nos van a dar asilo. La gente sale huyendo porque ya fueron a matarlos o una cosa así. Salen en un momento no planeado. A lo mejor no confían –en el ‘coyote’–, pero dicen: bueno, no me queda otra opción que poner toda mi voluntad en esta persona que me va a llevar”, agregó.

Quienes son guiados desde su país tampoco deciden por cuál frontera ingresar a Estados Unidos, sólo son trasladados. Ni saben que la gran mayoría son expulsados a México, por lo que no traen dinero para esperar en la ciudad una nueva oportunidad.

A muchos “les venden la imagen de que si ya estás en territorio americano tienes derecho al MPP (Protocolo de Protección a Migrantes), que ya tienes derecho al asilo político, o al menos, tienes derecho a ser escuchado ante un juez”, coincidió el sacerdote Calvillo Salazar.

Peña Muñoz también destacó lo entrelazado que están los negocios lícitos e ilícitos dentro de la industria de la migración, ya que además de las redes de tráfico de personas, existen muchos otros actores como los hoteles, quienes rentan un cuarto o quienes les venden comida, quienes lo hacen también como una manera de sobrevivir.

“La migración nunca se va a detener, porque los factores que obligan a esta gente a salir van más allá de información o de darles trabajo; por eso ahora tenemos que enfocarnos más en la recepción, en mejorar la atención de las personas en los albergues”, apuntó el investigador de El Colef.