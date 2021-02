Engaña MP a Corral con indagatoria: abogado

Archivo / El Diario de Chihuahua / Maru Campos

Chihuahua— Francisco Molina, defensor de la candidata María Eugenia Campos, precisó que en su experiencia como procurador de justicia, las carpetas de acusación no deben de presentarse en combo o grupo como las que han usado para buscar acusar a su representada.

Precisó que el Estado “no pensó en toparse con una acusada y su respectiva defensa que se defendiera como debe ser”.

Francisco Molina comentó que no hay documentos oficiales en la carpeta de investigación, con las cuales puedan acusar a Campos Galván.

El representante legal comentó que desde el 2017, están reuniendo pruebas para buscar acusar a la alcaldesa con licencia del delito de cohecho.

Molina Ruiz agregó que los ministerios públicos al parecer tenían engañado al gobernador del estado Javier Corral Jurado, respecto de un procedimiento que supuestamente estaban siguiendo en contra de sus representadas, por el supuesto delito de cohecho en contra del Gobierno del Estado.

“Lo tienen engañado porque durante cuatro años le están diciendo que hay pruebas suficientes y eficientes como para poder procesar a nuestras defendidas”, refirió.

Sabían de la no existencia de pruebas contundentes para acusar a sus dos representadas, por lo que sería mejor que se lo dijeran al gobernador.

El abogado refirió que en todo el tiempo que llevaba el estado con el tema de la operación de los “Expedientes X”, no habían pensado en que tendrían un contrincante que se opusiera a lo que venían haciendo, por lo que tenían el infortunio de enfrentar una verdadera causa.

Molina Ruiz catalogó el caso como un ícono de la justicia local, por la forma en que han venido trabajando, y en la que se advierte que hay una persecución permanente en contra de la alcaldesa con licencia.

El también exprocurador federal, precisó que desde 2017 está presentada la denuncia por el delito de cohecho, y que desde el 22 de junio del 2020 han estado solicitando en base en los derechos constitucionales de las defendidas, que les permitan participar en su esclarecimiento, teniendo acceso a la carpeta de investigación.

“Casi casi a regañadientes les hemos estado sacando con tirabuzón la información. ¿A qué llegamos en este momento?, pues en este momento llegamos una vez más a una audiencia en la cual los informes están incompletos, la entrega de las copias certificadas están incompletas”, refirió.

Ante medios de comunicación, denunció que horas antes de la audiencia el Ministerio Público les había hecho entrega de una parte más de la carpeta de investigación que no habían entregado.

Aclaró que la resolución del juez no se basó sólo en el amparo existente, ya que este es sólo un proceso de notificación procesal, sino porque no hay equilibrio judicial entre las partes.

“Yo me atrevo a decir más allá de lo poco que hemos visto de las carpetas, que las carpetas están basadas en su gran mayoría en sólo copias, no hay ningún documento original, en las diligencias que hemos mandado celebrado desde el 27, no hay ningún documento original y los propios ministerios públicos lo saben y lo han confesado”, declaró.

