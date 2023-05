Enfrentarán migrantes ahora cargos criminales

Ciudad Juárez.- Pese al fin del Título 42, después del 12 de mayo Estados Unidos continuará devolviendo a México a los migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, pero a través del Título 8, lo que representará una política “más dura” contra los migrantes, denunció Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.

“Estamos viendo la antesala de un proceso de criminalización masivo contra los migrantes. Y vamos a ver también el que van a negar asilo a los migrantes, los van a deportar a México y México no tiene la infraestructura para recibirlos; si México no puede proteger a los mexicanos de la violencia que existe en México, mucho menos a los migrantes. El que diga que México está preparado y que está haciendo esfuerzos con Estados Unidos, eso es pura política, no es cierto”, señaló el activista estadounidense.

La política sanitaria del Título 42 fue instaurada desde el 21 de marzo de 2020 por el entonces presidente, Donald Trump, de acuerdo con la Sección 265 del Código de los Estados Unidos, la cual determina que debido a la existencia de Covid-19 en México y Canadá existe un grave peligro de que se siga introduciendo Covid-19 en los Estados Unidos. Pero al culminar la emergencia sanitaria también deberá acabar el Título 42.

Sin embargo, Estados Unidos continuará recibiendo a los solicitantes de asilo a través de la aplicación móvil CBP One, mientras que quienes ingresen de manera irregular serán deportados a través del Título 8, que representa una deportación a su país de origen.

“El fin del Título 42 no va a implicar que se caiga el cielo, eso es una mentira que han promovido (los gobiernos), una política de miedo. Pero vamos a ver una política más dura contra los migrantes, ahora van a ser no expulsados, sino deportados con cargos criminales y si vuelves a pasar vas a ir a las cárceles, ya no te van a mandar de regreso”, señaló García.

Dijo que Estados Unidos tiene que abrir centros de bienvenida para recibir a los solicitantes de asilo, con comida, ropa, medicamentos y en donde se les trate de una forma digna y con respeto. Pero también tiene que cambiar sus políticas migratorias.

La semana pasada, los gobiernos de Estados Unidos y México llegaron a un nuevo acuerdo migratorio que permitirá a las autoridades federales estadounidenses deportar a migrantes que ingresan ilegalmente a territorio estadounidense a través de la frontera.

Tras la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador y la asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Elizabeth Sherwood-Randall, ambos países informaron que “incrementarán las acciones conjuntas para combatir a los contrabandistas y traficantes de personas que explotan a los migrantes”.

Se dijo que “Estados Unidos se comprometió a seguir recibiendo a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en el marco de nuestro proceso de permisos de tipo ‘parole’. Por su parte, México continuará aceptando de regreso a migrantes bajo motivos humanitarios”.