Enfrentan solas crisis económica

Omar Morales / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— La contingencia sanitaria establecida desde hace más de cuatro meses por la pandemia del Covid-19 ha causado estragos en la actividad cotidiana de los juarenses; cientos de personas, tanto hombres como mujeres, se han quedado sin empleo o se han visto afectadas en la actividad que realizaban para mantener a sus familias.

Aunque son muchos los casos de personas que por los distintos rumbos de Ciudad Juárez buscan un trabajo, hay algunos que han llamado la atención porque se trata de personas que en su vida han ido contra la adversidad por distintas causas, como son los casos de tres mujeres jefas de familia: Patricia, María Josefina y Yuridia.

Ellas están en edad productiva, saben algún oficio, y sin importarles su condición de mujeres solas, se esfuerzan por salir adelante con sus hijos, algunos niños, otros estudiantes universitarios o que requieren educación especial.

Patricia y Yuridia, ambas con un hijo, buscan un empleo en lo que sea, dicen, pues la adversidad les está afectando hasta para llevar comida a su casa, mientras que María Josefina espera poder aumentar las ventas de artículos usados, a fin de sostener el hogar donde vive con sus tres hijos, dos de ellos con autismo.

Quiere un trabajo

Patricia Becerril pide el apoyo de la comunidad para conseguir un empleo que le ayude a seguir adelante, debido a que, por la pandemia, fue despedida de la empresa en la que trabajaba como guardia de seguridad. Ella sostiene el hogar donde vive con su hijo Alexander, de 9 años.

Espera conseguir trabajo cuanto antes, pero mientras eso ocurre, se encarga de hacerle algunas mejoras a su humilde vivienda situada en los cerros de la colonia Vista Hermosa, en la zona surponiente de la ciudad, ya que ella sabe hacer trabajos de albañilería, carpintería y varios oficios más.

La mayor parte de la casa fue hecha por Patricia y la ayuda de amigos. Ella colocó un muro a base de llantas que acumuló, además de la escalera para subir el cerro y llegar a la vivienda.

“Lo que más me interesa por ahora es conseguir trabajo para tener con que comprar la comida; mientras, mi hijo y yo vendemos lo que podemos, pero no es suficiente, no quiero que algo le pase, quiero lo mejor para él”, dice la mujer.

Comenta que no tiene sus documentos de identidad, por eso no ha logrado acomodarse en un empleo, pero además no tiene dinero para tramitarlos, por eso ofrece sus servicios en algún oficio, ya que sabe varios, pero también puede ayudar a limpiar casas, o en lo que le ofrezcan; su prioridad es trabajar para poder mantenerse ella y a Alexander.

Viuda y enferma

La situación de Yuridia Hernández es similar, ya que a pesar de que aún puede trabajar en lo que sea, incluso como auxiliar de enfermería, pues tiene conocimientos para ello, no logra emplearse en ningún lugar porque en cuanto se enteran de que padece diabetes la rechazan, no obstante que la tiene controlada.

Con una hija que estudia en la universidad y viuda hace poco más de un mes, la mujer, de 46 años, busca el apoyo de la comunidad juarense para encontrar un trabajo, no pide otro tipo de ayuda, sólo el empleo que les permita mantenerse ella y su hija de 19 años.

El esposo de Yuridia trabajaba en Minnesota, en Estados Unidos, población en donde permaneció varios años como indocumentado; hace poco más de un mes falleció en un accidente y la situación para la mujer y su hija se complicó.

“Puedo trabajar también haciéndole compañía y cuidando a adultos mayores, no sería problema atenderlos porque tengo conocimientos de enfermería, por si se necesita”, dice la mujer, residente en la colonia Del Real, cerca de La Cuesta.

Por la diabetes le han cerrado las puertas en muchas empresas, como le ocurrió en algunas maquiladoras, en donde la respuesta fue que no las pueden aceptar por la enfermedad que tiene, ya que esto la hacen más vulnerable a contagiarse del Covid-19.

Tiene dos hijos con autismo

El caso de María Josefina Arquilo es igual en cuanto a las necesidades, y aunque trabaja por su cuenta vendiendo artículos de segunda mano, también por la contingencia sanitaria no puede salir a ofrecer sus productos colocándolos frente a su casa, como lo hacía antes.

Sus ingresos son muy reducidos, han mejorado un poco en las últimas semanas, pero apenas le alcanzan para subsistir ella y sus tres hijos, dos de ellos con autismo; sin embargo, no pierde la esperanza y confía en que la situación cambie y la contingencia sanitaria acabe para que pueda instalar de nuevo su puesto y las ventas puedan mejorar.

“Siempre me he dedicado a vender artículos usados, ya sea ropa, calzado, algunos juguetes y artículos para el hogar como trastes o adornos; ésa es mi única entrada desde hace años”, dice la señora, viuda desde hace un año.

María Josefina vive en Cerradas del Parque, en la zona suroriente de la ciudad, y las ventas no siempre son buenas, menos ahora por la contingencia sanitaria; por eso, dice, cualquier ayuda es buena, sobre todo para poder sostener a sus hijos, el mayor de 23 años, otro de 18 años y el más pequeño, de 5 años.

Comenta que una de sus principales preocupaciones es atender a los dos mayores, que tienen autismo y por lo tanto requieren de una atención más especializada.

“Por ahora hay que tener fe y esperar a que todo mejore y pueda seguir con las ventas o que alguien me ayude, lo pienso sobre todo por mis hijos”.

Como los de Patricia, Yuridia y María Josefina, son muchos los casos de personas que necesitan la ayuda en distintos puntos de la ciudad, sobre todo en las colonias de la periferia, en donde la necesidad es mucho mayor que en otras partes, dice Oralia Hernández, de la asociación civil La Esperanza, grupo que apoya a las personas en condición vulnerable.

“Casos de este tipo son muchos los que están ocurriendo en colonias del suroriente, del poniente y en otras zonas humildes de la ciudad, en donde la gente se está quedando sin trabajo y no tienen para darle de comer a sus hijos; están en condiciones de pobreza extrema”, afirma.

“Esto es lo que está ocurriendo en Juárez”, dice Oralia, “es mucha la gente necesitada y pocos los que están decididos a ayudarlos, por eso hay que responder al llamado de esas gentes”, finaliza.

de esas familias que están necesitando el apoyo de los demás”.

Comentó que la entrega de despensas es buena, es lo que hacen muchas organizaciones civiles, pero al Gobierno le corresponde implementar programas que vayan más allá de la entrega de alimentos, que les puedan ayudar a conseguir un empleo, pues es lo que más gente necesita ahora en Ciudad Juárez.