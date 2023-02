Enfrentan restaurantes molestia de fumadores

Los gerentes de restaurantes que tienen terraza, área anteriormente destinada para los fumadores, han enfrentado la molestia de los clientes a quienes se les indica que ya no pueden fumar en esos lugares debido a la entrada en vigor de la nueva ley antitabaco, mencionaron encargados de distintos locales entrevistados por El Diario.

“No hemos tenido que mover nada, nada más que sí hemos tenido descontento con los clientes porque antes sí podían fumar en la terracita de arriba y en la de aquí, y pues ya les decimos que no pueden fumar, que si requieren fumar, pues sí necesitamos que salgan del espacio de aquí para no tener nosotros problemas… y sí se molestan”, mencionó Gloria Mercado, encargada de una sucursal de Black Coffee.

Dijo que a la semana unos tres clientes les manifiestan su molestia cuando les indican que tienen que retirarse a otro lugar y luego regresar.

‘Piensan que es personal’

“Literalmente no hemos modificado nada, simplemente ya no tenemos permitido fumar ni en la terraza; les decimos con toda la pena del mundo que ya no pueden fumar y la mayoría se molesta, les comenta uno y piensan que es personal y se molestan y prefieren irse mejor, aquí nada más he tenido como tres casos”, dijo Omar Sánchez, gerente de Barrigas de Plaza de las Américas.

Cristina Cunningham Hidalgo, presidenta estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), dijo que los negocios no contemplan realizar modificaciones a sus instalaciones para tener áreas para fumadores debido a que están limitados con los metros cuadrados, además de que la afectación no es sólo para quienes tienen terraza, sino para todos los restaurantes, ya que tampoco se puede fumar afuera, sino a 10 metros del lugar.

“El tema no nada más le pega al que tiene terraza, a las terrazas les pega el que no pueden servir alimentos y bebidas, que ésa es una afectación directa, pero a los otros que no tienen una terraza o que son simplemente comedores también les pega porque nosotros vendemos servicios, una atención al cliente, y tú no puedes pedirle al cliente que sale a fumar que no esté cerca de tu área porque están solicitando 10 metros de distancia de las puertas de entradas y salidas”, mencionó.

