Enfrentan problemas en atención de salud sexual

Ciudad Juárez.— La falta de medicamentos, de personal capacitado e incluso la vergüenza de las propias migrantes para pedir ayuda forman parte de las problemáticas que existen en los albergues de Ciudad Juárez para atender la salud sexual y reproductiva de mujeres en movilidad.

Cuando salen de su lugar de origen hacia Estados Unidos, las migrantes no saben que tendrán que esperar meses en las fronteras mexicanas, por lo que no prevén problemas de salud a los que se enfrentan continuamente durante su migración, señaló el investigador de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) Jesús Javier Peña Muñoz durante el seminario “Atención de salud sexual y reproductiva de mujeres migrantes en albergues en la frontera norte de México”.

Tras entrevistar a mujeres migrantes, personal encargado de los albergues y personal proveedor de servicios de salud a migrantes, dentro o fuera de los espacios de acogida, el investigador encontró que las migrantes dijeron que volverían a planificar su viaje trayendo más toallas sanitarias o utilizando algún método anticonceptivo, destacó.

De primera mano

Como parte del estudio “Necesidades y Atención en Salud Sexual y Reproductiva de Mujeres Migrantes en México. Un estudio desde Ciudad Juárez, Chihuahua”, llevado a cabo durante 2021 por Lucía M. Vázquez-Quesada e Isabel Vieitez-Martínez, de Population Council México, y Jesús Javier Peña Muñoz, investigador del Departamento de Estudios Sociales de El Colef, se entrevistó a 266 mujeres migrantes de entre 18 y 45 años de edad sobre sus experiencias durante su trayecto por México y su estancia en Ciudad Juárez.

Se encontró que las mujeres migran hacia Estados Unidos, muchas veces engañadas por los ‘coyotes’, principalmente para huir de la violencia y la pobreza.

El 49.2 por ciento salió de su ciudad para huir de la violencia asociada a pandillas y crimen organizado, el 27.4 por ciento dijo que para buscar mejores oportunidades laborales, el 15.8 por ser víctimas de violencia de género o familiar, el 3.8 por persecución política y el 3.8 por la pobreza.

‘Espacios no están preparados’

Aunque Ciudad Juárez no ha recibido caravanas, sí ha acogido a miles de migrantes, y muchos de los espacios en los que los ha albergado “nunca fueron pensados para que vivieran ahí personas por seis meses; cada albergue tiene capacidades muy diferentes de infraestructura y de personal, y esto también se refleja en la atención de la salud; por ejemplo, en uno de ellos, que es de muy reciente apertura, no tiene a ninguna persona capacitada para dar atención de salud… en cambio en el hotel filtro, que por su vocación ya tiene le componente de salud, tienen a 15 personas del área de la salud”, señaló el investigador.

La maestra Karla Delgado, coordinadora de campo del proyecto en el que se entrevistó al personal de los albergues, destacó que entre los principales problemas de atención a la salud sexual y reproductiva se encuentra que las migrantes no piden atención porque les da pena, falta personal de salud para dar atención en horarios más amplios, no hay recursos para la compra de medicamentos, y que las migrantes traen recetas o tratamientos desde su lugar de origen y no aceptan el equivalente que se consigue en México.

En algunos lugares existe falta de comunicación con la población migrante; falta infraestructura, como baños y espacios con privacidad, y personal voluntario de salud femenino.

Principales problemas

“Al preguntarse cuál era el principal problema en cuanto a la salud menstrual se encontró que existe un desconocimiento por parte de las mujeres migrantes en cuanto a su ciclo menstrual, no saben qué es ser regular o qué es ser irregular y hay dificultad para identificar, por ejemplo, un embarazo”; además, algunos espacios no tienen suficiente medicamento para el dolor menstrual y carecen de insumos, como las toallas sanitarias.

En cuanto a planificación familiar, no tienen material para brindar el apoyo y la atención a la salud se está improvisando en la marcha en algunos espacios.

“Pueden no acercarse porque les da pena pedir un preservativo”, por lo que una opción sería otorgar un kit en donde vengan condones o algún tipo preservativo. Aunque en algunos albergues las mujeres no ven necesaria la planificación familiar, porque se enfocan en la abstinencia sexual, apuntó.

La falta de documentos migratorios también dificulta el seguimiento de atención y estudios para el control prenatal, además de que en algunos casos existe desnutrición o mala alimentación de mujeres embarazadas, debido a la falta suplementos y la poca variedad en la alimentación, porque casi no tienen frutas y verduras.