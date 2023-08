Enfrentan más dificultades los hombres migrantes solos

La nueva oleada de migrantes en Ciudad Juárez representa una mayor dificultad para los hombres adultos que viajan solos, ya que debido a que los albergues dan prioridad a las familias, muchos han tenido que dormir en las calles o edificios abandonados mientras consiguen recursos económicos, por lo que activistas locales piden no estigmatizarlos.

“El varón que viaja solo es muy estigmatizado, llega aquí para poder salir adelante y se queda en la calle y sufre muchas situaciones adversas, necesitamos apoyar”, externó Rosa Mani Arias, responsable del servicio al migrante de Abara Juárez, quien estima que el 90 por ciento de las personas migrantes que permanecen en las calles son hombres.

Abel, un venezolano quien arribó hace dos semanas a Ciudad Juárez, narró que los primeros días tuvo que limpiar vidrios en un crucero de la zona Centro, pero únicamente reunía entre 80 y 120 pesos al día, lo cual no era suficiente para pagar una renta y la comida, hasta que hace unos días encontró un trabajo en un negocio del Centro de la ciudad.

“En unas partes es complicado pa’ que te ofrezcan la oportunidad de trabajar, pero en otras partes no; tenemos que buscar pa’ salir adelante, porque queremos hacer las cosas bien, no queremos pasar y que nos deporten”, dijo quien esperará en la ciudad una cita por medio de la aplicación móvil CBP One para poder ingresar a Estados Unidos a través de un puente internacional.

Ante el incremento en la presencia de hombres solos, la Casa del Migrante de Ciudad Juárez abrió un área especial para ellos, y espacios como el ‘Kiki’ Romero cuentan con la mayoría de hombres; sin embargo, otros deciden irse de la ciudad a otras fronteras, obtienen su cita por medio de la aplicación o deciden entregarse a la Patrulla Fronteriza.

“Debemos acordarnos que muchos llegamos a Juárez con una mano adelante y otra atrás, por diversas causas, pero llegamos”, señaló Cristina Coronado, coordinadora del Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano en Ciudad Juárez y del comedor instalado en la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe.

La activista dijo que es preocupante que Juárez se está convirtiendo en una comunidad cerrada, cuando los migrantes que llegan lo único que buscan es una vida mejor.

De acuerdo con el Monitoreo de Protección del Consejo Danés para Refugiados (DRC, por sus siglas en inglés) en México, basado en las encuestas realizadas en Ciudad Juárez del 6 de octubre de 2020 al 28 de julio de 2023 a 761 familias integradas por un total de 2 mil 068 personas, entre las barreras que se encuentran los hombres migrantes para conseguir trabajo en esta frontera están la falta de documentación, discriminación y la inseguridad.

Sólo este 2023 las encuestas involucraron a 166 hombres, la mitad de ellos provenientes de Venezuela y el resto de México, Honduras, El Salvador, Colombia, Haití, Guatemala, Nicaragua y otros países, 74 por ciento de los cuales viajaban solos.

Más de la mitad de ellos tenían entre 25 y 49 años de edad, 65.4 por ciento de ellos tenían menos de un mes aquí, 28 por ciento de uno a tres meses y el resto más tiempo.

El 10.3 por ciento dijo vivir en la calle, el 83. 2 en un albergue temporal, aunque el 11.2 por ciento de ellos tenían que pagar para alojarse, el 5.6 estaban en una vivienda particular y el 0.9 dijo estar en otro tipo de vivienda.

Los principales motivos por los que salieron de su lugar de origen fueron la inseguridad y violencia generalizada, seguido del temor a la persecución, para poder cubrir sus necesidades básicas y a causa de desastres naturales.

Entre las necesidades más difíciles de cubrir tras su desplazamiento, los hombres migrantes mencionaron la alimentación, el transporte y el alojamiento, seguidos de la salud, el agua para saneamiento, los medios de vida y la salud mental.

Un total de 53 hombres dijeron haber sido extorsionados al entrar al país, en tránsito o en retenes realizados por las autoridades o grupos criminales en su paso por México, 18 fueron secuestrados, a 41 les confiscaron sus documentos, a 13 se los destruyeron, 17 sufrieron violencia física, 13 fueron amenazados y otros sufrieron otros abusos.

El 78.5 dijo trabajar en la ciudad, 91.3 por ciento en el mercado informal. Señalaron la inseguridad como la principal barrera para trabajar en la ciudad, seguida de la falta de documentación y un estatus migratorio, además de la discriminación.

El 96.3 por ciento buscaba llegar a Estados Unidos, y el resto dijo querer quedarse en la ciudad o no saber aún en dónde permanecer.

