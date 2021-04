Enfrentan discriminación por parientes con autismo

Omar Morales / El Diario de Juárez / Egla Ramírez de la Fundación Unidos por el Autismo con sus dos hijos

Ciudad Juárez— Las familias con uno o más miembros autistas tienen que luchar contra la discriminación, especialmente en las escuelas, pero aunque la situación es muy difícil, se debe hacer todo lo necesario para sacar adelante a los hijos, dijo Egla Ramírez Pérez, directora de la Fundación Unidos por el Autismo.

“Aunque es difícil tener un diagnóstico de autismo en tus hijos, la vida sigue y uno como madre debe hacer todo lo que esté en nuestras manos para sacarlos adelante”, expresó Egla, mamá de dos hijos con trastorno del espectro autista (TEA), al participar con la plática “El autismo para una madre y su inclusión en la comunidad”.

En esta charla que se tuvo a través de la plataforma digital Zoom y en el marco de las actividades por el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, Ramírez afirmó que no todo es tragedia, ya que también disfrutan los avances que tienen sus hijos.

La idea de esta plática, dijo Ramírez, “es darles a conocer cómo he vivido yo el diagnóstico de mi hijo; la idea es que las personas comprendan que aunque es difícil tener un diagnóstico de autismo en tus hijos, la actividad cotidiana debe seguir”.

Destacó que en su caso ha contado con el apoyo de su esposo Gustavo Esparza, quien durante un tiempo tenía dos trabajos para poder pagar terapias y así ella poder quedarse en casa con Gustavo y Mauricio, sus dos hijos con autismo.

En su charla, Egla dio a conocer las situaciones de discriminación a las que ella y su familia se han enfrentado porque sus hijos tienen el trastorno del espectro autista (TEA), especialmente en las escuelas, y cómo han tenido que luchar por los derechos que ellos tienen.

Señaló que como lo ha dicho en varias ocasiones, la sociedad no está preparada para ellos, para las personas con el TEA, pues no tienen la información adecuada y muchas veces no se interesan en el tema porque no les afecta.

Aquí la intención es que nosotros como padres los ayudemos, los amemos y los hagamos personas de bien, para que puedan ser independientes y sobre todo felices, agregó.

Ramírez invitó a los padres de familia que tienen hijos con este trastorno neurobiológico a que participen en las pláticas y demás servicios que se ofrecen en la fundación, tanto a los menores como a sus parientes.

Esta semana se llevan a cabo varias actividades a través de distintas plataformas digitales, entre ellas Zoom. Son abiertas a todas las personas y pueden acceder a ellas en la página de la red social Facebook de la fundación, dijo Egla.

Informó que el objetivo de los eventos de esta semana es hacer más visible la presencia de personas con autismo, por lo que invitó a la comunidad juarense a participar en ellas.

Este viernes se planea cocinar alimentos en los que se pueda usar el color azul y el sábado será la caravana que iniciará a las 6:30 de la tarde en el bulevar Manuel Gómez Morín, a la altura de la calle San Antonio y termina en la Plaza de la Mexicanidad.