Enfrentan cargos en libertad más de 2 mil procesados

Ciudad Juárez— Al 59 por ciento de las personas vinculadas a proceso penal por delitos del fuero común el año pasado en esta ciudad se les permitió permanecer en libertad, de acuerdo con datos publicados en el portal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua.

Los jueces de Control estimaron que enviarlos a la cárcel era una medida cautelar excesiva y les impusieron otras obligaciones como no concurrir a determinados lugares, no acercarse a las víctimas, no salir de la localidad y acudir a firmar ante el personal del Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPJ).





Permiten libertad a 6 mil 265 sospechosos en el estado

De enero a diciembre de 2018 en Ciudad Juárez fueron vinculadas a proceso penal 3 mil 448 personas. De ellas 2 mil 052 enfrentaron los procesos en libertad y mil 396 fueron recluidas en el Cereso.

En todo el estado se permitió la libertad a 6 mil 265 sospechosos y 3 mil 759 fueron enviados a prisión.

Esto representa que el 60 por ciento de los acusados de haber cometido alguna conducta ilegal recobraron su libertad después de la primera diligencia o si acudieron de forma voluntaria a escuchar la formulación de cargos continuaron en ese estatus.

En el reporte difundido por el TSJ de Chihuahua en su portal www.stj.gob.mx se indica que los jueces de Control con jurisdicción en el Distrito Judicial Bravos –con cabecera en Ciudad Juárez– aprobaron, en ese orden, las siguientes cautelares:

La obligación de que los presuntos responsables acudan a firmar de forma periódica, la prohibición de acudir a ciertos lugares —básicamente los domicilios de las víctimas—, les prohibieron acercarse y comunicarse con las víctimas y los ofendidos del delito, salir de Ciudad Juárez o del país y ordenaron el depósito de garantías económicas.

Otras medidas utilizadas por los jueces para asegurar la presencia de los sospechosos a juicio son ordenar que los acusados se sometan al cuidado de alguna institución, la separación inmediata del domicilio y en menor número la inmovilización de cuentas y valores.

También aprobaron que 107 acusados únicamente dieran su palabra de que iban a cumplir con los procesos penales.

Las medidas cautelares se imponen después de que el Ministerio Público (MP) formula cargos legales y a solicitud de esta autoridad por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del inculpado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo o evitar la obstaculización del procedimiento.

El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) establece que la prisión preventiva es de aplicación obligatoria únicamente en los delitos de homicidio doloso, delincuencia organizada, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Se han presentado casos en los que los jueces han decretado la libertad aunque los ofendidos reclamaban que los sospechosos fueran encarcelados. Es el caso de los vecinos de la colonia Valle Verde, quienes exigían cárcel para Gerardo Elpidio Contreras Blanco, a quien se le acusó de entrar en un domicilio para robar un televisor el 13 de enero.

Como medidas cautelares, a Contreras se le impuso la obligación de acudir a firmar de forma periódica ante el personal del Instituto de Servicios Previos al Juicio, se le prohibió salir de la ciudad y también acercarse o comunicarse con la víctima del robo.

