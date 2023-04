Enfrentan barreras físicas y culturales

Ciudad Juárez.— Carros o botes de basura obstruyendo las banquetas, así como la falta de infraestructura en la ciudad es lo que experimenta diariamente Alfonso Aguilar, un ciudadano de 46 años de edad que nació con una enfermedad congénita que le ha deteriorado su vista.

Explicó que por falta de oportunidades laborales canta en los camiones de transporte público para obtener recursos, y experimenta a diario que la ciudad no está apta para personas con su condición, ya que las banquetas no cuentan con infraestructura o señalética, y en algunas zonas hay fierros u otros objetos que impiden el paso.

Alfonso Aguilar explicó que a todo lo anterior se les suma la falta de empatía de la sociedad, ya que la mayoría no se solidariza para apoyarlo a cruzar alguna calle, o cederle el asiento en el camión.

“Hay muchos obstáculos, que no están remarcados los tirantes de los postes y algunos no están protegidos, en las esquinas hay tubos y para uno es muy complicado, ya que al no tener cuidado al caminar se golpea uno, muchos conductores de los camiones no tienen mucha empatía con nosotros porque presentamos la credencial de discapacidad”, explicó el ciudadano de 46 años de edad.

Añadió que por esta situación ha sufrido golpes y caídas, y por la falta de recursos no ha podido acudir a una clínica para recibir atención médica.

Sebastián Quezada Holguín es un joven con discapacidad visual, que también ha experimentado la falta de empatía de la ciudadanía, ya que estacionan sus automóviles de manera incorrecta, en los cajones azules, e incluso en doble fila, complicando que pueda caminar por la banqueta libremente.

“Las personas que estacionan sus carros en las aceras hacen imposible que él pueda caminar, porque tenemos que bajarnos hasta media calle para poder caminar porque pegan los carros hasta el barandal”, mencionó su abuela, Guadalupe Magdaleno.

“Que tengan un poco más de consideración a la hora de estacionarse, que eviten subir sus carros a las banquetas y que desocupen los estacionamientos para discapacitados porque ese es otro problema que tenemos”, añadió Quezada Holguín, de 14 años.

En detalle...

•La sociedad carece de empatía

•Las banquetas no cuentan con infraestructura o señalética

•En algunas zonas hay fierros u otros objetos que impiden el paso

•No están remarcados los tirantes de los postes

•En las esquinas y rampas hay tubos

•Automóviles en los cajones azules, sobre banquetas, e incluso en doble fila

•Botes para basura en las aceras