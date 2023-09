Enfrenta el reto de la vida con sueños y metas claras

Ciudad Juárez.- Lorenzo Valles es un atleta que a pesar de su corta edad ya cuenta con una vasta experiencia como deportista, pero también con una lista de sueños y metas por cumplir.

El ganador de la última edición de la tradicional Carrera de la Amistad en la categoría silla de ruedas, sabe que la vida lo puso en este deporte, que ya no hay tiempo para retractarse, pero sí para seguir avanzando. “Creo que ya estoy más grande, con más madurez, ya estoy mentalizado en verlo como parte de mi trabajo, estoy enfocado en lo que voy a hacer”, expresó.

Así es como el atleta multicampeón en Paralimpiadas Nacionales se refiere a su estilo de vida, con 22 años de edad y con una larga lista de competencias en su currículum, Valles sabe que es fundamental ganar cada carrera para librar obstáculos y estar más cerca de sus objetivos, como son los Parapanamericanos 2023 y los Juegos Paralímpicos París 2024.

“Han sido años de mucho sacrificio, más que nada ahora que estoy en un nivel más alto, ya no puedo decir que ya no quiero, que ya voy a dejar las competencias… eso se decidió desde hace algún tiempo y voy a darle y con todo, no puedo ir por la vida diciendo este día sí y mañana no, ya estoy comprometido al cien por ciento y son muchos sacrificios por mi parte, de muchas personas y de mi familia”, indicó.

Valles Rivera dice que para poder llegar a las competencias internacionales, la clave es cumplir con ciertas marcas y una silla nueva con diferentes características.

Por ello, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar se comprometió a entregarle una silla de fibra de carbono y con las especificaciones necesarias para mejorar su desempeño.

“Gracias al presidente va a ser posible cambiar de silla para las próximas competencias, ya voy a tener una silla nueva y voy a competir con buenas marcas, para más delante buscar una internacional fuera de México, como los Juegos Parapanamericanos y Juegos Paralímpicos”, comentó.

Lorenzo dice que Saúl Mendoza, atleta paralímpico, le dio las características necesarias de su nueva silla, si quiere cumplir con las marcas que la Federación le pide.

Asimismo, este entusiasta atleta sabe que todo el esfuerzo y sacrificio no hubiera sido posible sin el apoyo de su familia y de las personas que creen en él.

“No sería nada de esto sin la ayuda de mi familia, de mi papá que es mi mayor patrocinador en todos estos años; mi mamá es la que siempre anda detrás de mí, para todos lados, viajes, competencias, aquí y fuera de la ciudad, en los entrenamientos… es la que ha estado conmigo; mis hermanos son parte de mi motivación y agradecido con todos ellos y con todos los que han confiado en mí, porque han sido bastantes personas”, manifestó.

Lorenzo se está preparando para su próxima competencia en Cancún, Quintana Roo, la Paralimpiada Nacional, su última en etapa juvenil, por lo que aseguró se entregará al máximo.

“Me estoy preparando para eso, porque ahí hay marcas de clasificación y de premiación, las primeras sí las doy fácil, pero las de premiación son un poco más difíciles. En lo que más se me complica es en 100, pero sí podemos darlo”, agregó.

Luego vendrán los Parapanamericanos 2023, para los que viajará a Santiago de Chile, donde será la séptima edición de estos juegos, que se realizarán del 20 de octubre al 5 de noviembre.

Y posteriormente, los Juegos Paralímpicos París 2024, donde participarán los mejores atletas del mundo, quienes competirán en 22 paradeportes y 549 eventos durante 11 días de competencia, eventos que Lorenzo no se quiere perder, mencionó el destacado juarense.