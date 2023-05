‘Enfocan’ su apoyo en personas vulnerables

Ciudad Juárez.- Francisca Gallegos Villalobos, de 79 años, espera que su glaucoma en el ojo izquierdo sea operado para recuperar la vista, y así hacer las cosas más sencillas que actualmente ya no puede realizar.

Francisca pertenece al Consejo de Adultos Mayores apoyados por el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que se atiende con el programa “Ver mejor, para vivir mejor, brigada de salud 2022- 2023”, que brinda de manera gratuita USMC Strategic Alliance A. C. a personas que viven en colonias vulnerables de Ciudad Juárez.

PUBLICIDAD

Desde hace 14 años, Gallegos Villalobos tiene el padecimiento visual que le ha impedido hacer actividades cotidianas como cocinar.

“Batallo mucho, tengo un hijo en mi casa, él me salva a veces de muchas caídas, a veces no puedo arrimarme a la lumbre para hacer de comer, y él es quien me atiende, también tengo un changarrito de dulces y sodas, pero muchas veces no puedo ver el dinero que me dan”, dijo la entrevistada.

Francisca llegó desde la colonia Morelos con un grupo de adultos mayores que trasladó la coordinación del programa de Atención de Adultos Mayores, a cargo de Carlyn James, con el apoyo de la presidenta del DIF, Rubí Enríquez.

Hasta el momento se han operado 24 personas de cataratas o de pterigión (carnosidad), y se han revisado alrededor de 70 personas que pertenecen a las colonias Morelos, Independencia, 9 de Septiembre, entre otros, dijo James.

Sara Leticia Garay Ochoa, coordinadora general de proyectos especiales de USMC, dijo que las metas para este proyecto son realizar 3 mil procesos de valoración, mil 200 cirugías de cataratas, 400 cirugías de pterigión y entregar mil 500 lentes graduados.

A la fecha se han hecho mil 500 valoraciones oftálmicas, 500 cirugías de cataratas, 200 operaciones de pterigión, y fueron entregados 800 lentes, precisó Garay Ochoa.

El año pasado se intervinieron a mil personas por problemas de cataratas y se hicieron 100 intervenciones para retirar carnosidad; además, se entregaron mil 500 anteojos.

“El principal objetivo es brindar procesos clínicos de valoración e intervención quirúrgica con especial atención a personas trabajadoras de las maquiladoras y sus familias directas como indirectas con discapacidad visual”, explicó Garay Ochoa.

La organización trabaja para proporcionar los servicios a personas de colonias vulnerables, y para extender sus servicios enlazó con las dependencias del Gobierno municipal y estatal, dijo la coordinadora.

Añadió que el programa está dirigido a personas que habitan zonas vulnerables, según el Coneval 2020, con ingresos mensuales de 3 mil 900 pesos por persona, y para corroborar la información sobre los candidatos visitan sus domicilios.

El proyecto es apoyado por la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac), el proveedor directo es la Clínica Con Visión y la asociación ejecutante es USMC, mencionó la coordinadora.

Para más información puede comunicarse a USMC Strategic Alliance, al teléfono (656) 123-8011.

vdominguez@redaccion.diario.com.mx