Enfermedades respiratorias salen caras

Minerva Carreón, de 50 años, quien padece asma, gasta alrededor de 200 pesos cada seis meses en tratar su padecimiento en farmacias de la localidad. El asma, indicó, la sufre por alergias que le producen comezón y lagrimeo, mismas que se derivan de las condiciones climatológicas de esta localidad.

Indicó que acudió hace dos semanas a inyectarse un medicamento contra la alergia, que le dura medio año, para que no le den ataques de asma; le costó 55 pesos, pero dicho gasto, dijo, tiende a aumentar.

“Hay veces que me da muy, muy, fuerte y me ponen hasta tres (inyecciones). Siempre voy y me inyecto porque tengo asma y por eso me tengo que inyectar rápido porque si no se me tapan las vías respiratorias. El efecto me dura hasta seis meses, y cuando ya entra el calor me tengo que volver a inyectar”, indicó.

Jaime Oest Dávila, titular del Colegio Médico Estatal, instó a la comunidad a seguir las recomendaciones preventivas, como abrigarse y evitar cambios bruscos de temperatura, para evitar padecimientos costosos.

Hasta la semana epidemiológica 46, del 10 al 16 de noviembre, en Ciudad Juárez brindaron 28 mil 520 atenciones por infecciones respiratorias agudas (IRAS). De no tratarse oportunamente, las IRAS pueden derivar en complicaciones como el asma, dijo Víctor Talamantes Vázquez, subdirector médico Zona Norte.





Medicina puede costar más de 700 pesos

“En los cuadros infecciosos respiratorios se pueden presentar manifestaciones clínicas similares a las presentadas en los cuadros agudos de asma bronquial, procesos a los que se les denomina bronquitis asmatiforme, los cuales seden al tratamiento y no son crónicos como el caso del asma bronquial”, explicó.

Ante esto, Oest Dávila, también director de Chihuahua Medical Destination, indicó que en ocasiones, en las farmacias dan una serie de 10 a 15 medicamentos, de los que muchos son vitamínicos que no resuelven los problemas del cuadro asmático y alérgico. Los medicamentos, estimó, tienen un costo de 50 pesos cada uno, por lo que en caso de ser 15 los recomendados, serían 700 pesos que se sumarían a la consulta.

“Si hay complicaciones, que muchas de las veces es así, puede llegarse a provocar una neumonía o bronconeumonía, que ya tenga consecuencias más graves donde ya tenga que hospitalizarse el paciente, y llegue a terapia intensiva inclusive, que anda alrededor de 15 mil a 20 mil pesos la noche”, precisó.

Añadió que lo más recomendable es, en esta temporada invernal, cubrirse muy bien del aire frío, y procurar el cuidado en especial con los niños y personas mayores. Asimismo, instó a la comunidad a no automedicarse, y en caso de síntomas, asesorarse con médicos para obtener un diagnóstico adecuado. (Alejandro Vargas / El Diario)