Enferman migrantes en el bordo

Después de viajar durante meses desde sus países de origen hasta Ciudad Juárez y de acampar por días en el bordo del río Bravo, al menos cinco migrantes permanecían ayer con deshidratación, fiebre, sarampión y heridas en la piel frente a la puerta del muro fronterizo ubicada en el marcador internacional número 40.

Entre ellos se encontraban una niña de 10 meses de nacida originaria de Honduras y un niño de 12 años proveniente de Venezuela, quienes fueron trasladados a recibir atención al Hospital Infantil, por paramédicos de Rescate Municipal.

De acuerdo con los migrantes, además del cansancio y la mala alimentación que han tenido a lo largo de su travesía, las condiciones en las que han permanecido en el bordo del río Bravo, bajo climas extremos, la tierra y los continuos disparos de gas pimienta de los agentes de Texas, empeoraron sus estados de salud.

En dos casos, los extranjeros pidieron a los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y de Rescate ayuda médica y apoyo para regresar a sus países de origen.

El primer caso ocurrió en el marcador internacional número 46, a la altura del bulevar Juan Pablo II e Independencia, en donde los estatales apoyaron a Rebeca V., una mujer originaria de Guatemala, quien se quedó atrapada en el cerco de púas instalado en el bordo estadounidense por la Guardia Nacional de Texas, cuando intentaba cruzar a Estados Unidos.

Al lograr salir de los rollos de alambre, la mujer resultó con varios rasguños y se desmayó, por lo que pidió ayuda a los agentes de la SSPE que patrullaban el lugar y les solicitó que le hablaran al Instituto Nacional de Migración (INM) para que la retornaran a su país.

El segundo caso que pidió ayuda a los agentes estatales para regresar a Centroamérica fue la hondureña Jenifer Herrera, de 23 años, debido a que su hija de diez meses de nacida tenía días enferma.

“Yo vengo solita con mi niña, mi niña tiene vómito, diarrea, calentura… ayer pensaba que se me iba a morir mi hija, porque la miré bien mal. Me siento bien mal, ya no quiero estar aquí, yo lo que quiero es que me ayuden para irme pa’mi lugar pa’Honduras, porque soy de Honduras… no tengo ni ropa para cambiarla”, dijo la madre mientras permanecía sentada a la orilla de un río seco que ya había cruzado varias veces para ingresar a Estados Unidos.

La mujer dijo tener tres meses viajando con su hija, y haber permanecido diez días en el bordo mexicano, intentando llegar a Estados Unidos, pero que después de cruzar el cerco de púas ella y su hija fueron devueltas, narró entre lágrimas mientras esperaba una ambulancia para que atendieran a la niña, debido a que tres días antes la había llevado con una doctora en esta misma frontera, pero continuaba enferma.

“Yo quiero que me ayuden a decirle a Migración que me deporte, me quiero regresar porque ellos son malos, ellos no nos quieren ayudar, nosotros hemos pasado para allá adentro y nada, más bien nos golpean, nos golpean mucho, hasta a los bebés los golpean, nos tiran lacrimógenos… ya no, ya no quiero estar aquí, ya no tenemos ni plata, ya no tenemos dinero, ya estamos sin comer”, relató.

De acuerdo con personal de Rescate, la niña contaba con deshidratación, fiebre y diarrea, por lo que fue trasladada al Hospital Infantil, al igual que J. A., de 12 años, un menor de origen venezolano quien presenta sarampión y acampaba frente a Estados Unidos junto a su mamá desde el lunes 20 de mayo.

“Casi no puedo comer, me duele la garganta… ¿puedes hablarles para que me curen?”, pidió el menor sudamericano después de ver que los paramédicos habían atendido a la niña.

Al regresar al marcador internacional número 40 para atenderlo, los rescatistas le explicaron a su mamá que tenía que ser internado, y aunque al principio se resistía bajo el argumento de que estaban esperando a unos familiares para ingresar a Estados Unidos, finalmente la mamá subió a la ambulancia con su hijo para ser trasladados al hospital.

Cari Leal, de 41 años, también permanecía ayer enferma de la garganta en el bordo mexicano, pero ella culpó a los gases lacrimógenos que continuamente son disparados contra ellos por parte de los agentes texanos.

“Muchos gases pimienta, es por eso que yo estoy así… fue el gas, porque yo no estaba así”, dijo la mujer afónica quien desde hace cuatro meses viaja desde Venezuela con su esposo, con quien ayer sumó cuatro días acampando en los límites de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso.

Entre las personas en situación de movilidad que permanecían ayer frente a Estados Unidos se encontraban también dos mujeres embarazadas y dos hombres con muletas, uno de ellos sin una pierna, además de otra centroamericana con irritación en los ojos y los labios agrietados debido al calor.

“Tristemente durante las últimas semanas nos hemos dado cuenta que muchos niños padecen algún cuadro de enfermedad, muchos de ellos no están siendo atendidos en el terreno médico, es por ello que hacemos un llamado a las autoridades para que manden cuadrillas, teniendo un poco de sensibilidad, porque algunos se cayeron del tren, andan lesionados, otros no tienen sus medicamentos que utilizan regularmente para control de alguna enfermedad de años, y ayer nos encontramos a un hombre que fue secuestrado y que fue golpeado, afortunadamente logró escapar”, dijo el pastor Carlos Mayorga, quien diariamente acude a dar alimento a los migrantes.

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado, del 1 de enero de 2023 al 7 de abril de 2024, los hospitales y centros de salud de Chihuahua atendieron a 4 mil 573 personas en movilidad de todas edades, de las cuales 10 por ciento requirieron hospitalización, como ocurrió en el último mes con tres menores de 5, 4 y 7 años, originarios de Venezuela y Ecuador, quienes fueron víctimas de dos accidentes automovilísticos al viajar de Chihuahua a Ciudad Juárez.

“En niñas y niños, los diagnósticos más comunes han sido problemas respiratorios y estomacales, mientras que en adultos sobresalen infecciones intestinales, bucales, curaciones de heridas por arma blanca, fracturas, supervisiones de embarazo y diversos dolores de tórax, lumbares y articulaciones”, informó a través de un comunicado de prensa.

