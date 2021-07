Endulza la jornada

Ciudad Juárez— Laura García, de 47 años de edad, perdió a su madre por el SARS-CoV-2 en la etapa más álgida de la pandemia, pero aún mantiene vivas sus lecciones de perseverancia, mismas que transmite a su hijo Gael, de 8 años; a pesar de la adversidad, decidieron emprender vendiendo pasteles en la campaña de vacunación.

De frente a la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), ubicada en la calle homónima 3051, colocaron bajo una carpa dos mesas, tartas y frituras las adornaban. Al sitio, fronterizos que acudieron a recibir su dosis del biológico llegaron a comprarles sus productos, así como también a otros vendedores ambulantes.

“Yo siempre he vendido de ‘segundas’ y todo eso, y él (su pequeño) desde los 6 años me ayuda, vendíamos ropa y él acomodaba los zapatos y todo, es un niño muy trabajador”, dijo la mujer que se inoculó en la entrega de antivirales para 40 a 49. Ahora, exhortó a hacerlo a los de 18 a 39.

Mientras servía las rebanadas de pastel de chocolate, queso y fresa, entre otros sabores, comentó que la enfermedad no debe tomarse a la ligera, pues el caso de su familiar ha sido el de 3 mil 773 personas aquí. En memoria de quienes ya no están, apeló a la conciencia de los jóvenes para ir por el antígeno.

“Ya me vacuné, aquí me tocó, pero en la otra jornada. Debe venirse a vacunar toda la gente que falta, porque no tiene caso que unos estemos vacunados y otros no, no hay que ser irresponsables. Mi mamá falleció…”, afirmó la ciudadana.

Hoy deberán de presentarse los adultos de 26 a 29 años, informaron autoridades de salud.

Además de la UTCJ, se encuentra habilitado el Complejo Polanco, el centro de convenciones Cuatro Siglos, el estadio de beisbol Juárez y el gimnasio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

(UACJ), situado en la calle Ignacio Mejía.

El horario de atención es de las 07:00 a las 18:00 horas, se fijó el mismo para el resto de días, donde se irá atendiendo en descenso de edad. Mañana jueves, toca a los de 22 a 25; el viernes, a los adultos de 18 a 21 años, y el sábado será el turno de todos los rezagados, sin distinción de cualquier edad.

