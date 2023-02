Encuentran migrantes un refugio de emergencia

Ciudad Juárez.- En medio de las bajas temperaturas y la saturación de albergues en Ciudad Juárez, la iglesia cristiana Gracia Abundante Internacional se ha convertido en un refugio de emergencia para cientos de migrantes mexicanos y extranjeros que esperan una excepción humanitaria al Título 42 para poder ingresar a los Estados Unidos.

Después de haber caído en las drogas y de haberse apartado de Dios en esta frontera, en abril de 2022 el pastor estadounidense Blain Ingram decidió reconciliarse y abrió una iglesia en la avenida Juárez, en la que predicaba y daba de comer a “cinco borrachitos” que llegaban diariamente, pero a finales del año pasado descubrió la necesidad de los migrantes, quienes comenzaron a llegar cada vez en mayor cantidad y con mayores necesidades.

PUBLICIDAD

Debido a la gran demanda, hace cuatro semanas el pastor trasladó la iglesia hasta un sótano ubicado en las calles 16 de Septiembre y Francisco Villa, en donde con ayuda de 35 migrantes albergados de manera permanente sirve más de mil 200 platillos a la semana y permite que duerman más de cien personas cada noche, además de que durante el día otras pueden resguardarse del frío o tomar café.

“Por fe he rentado este edificio, estaba bajo construcción, estaba muy mal. Yo soy el pastor, pero yo sólo organizo las cosas, tenemos un equipo de más de 35 inmigrantes que viven aquí y ellos cocinan, limpian y ellos arreglan todas las cosas, ellos están aquí todo el tiempo, es como una gran familia”, destacó.

El estadounidense describe el lugar como un albergue de emergencia, en el que al ver su necesidad ha recibido a personas de al menos 14 nacionalidades, entre quienes se encuentran principalmente venezolanos.

“Hasta ahorita Dios nos ha dado para ayudar a la gente, yo vivo aquí en Juárez, tengo a mi esposa y mi hijo”, dijo quien después de predicar a las 6:00 de la tarde sirve de cenar todos los miércoles y viernes a los migrantes, da comida los domingos a partir de las 11:00 de la mañana y los jueves, con ayuda de otra iglesia, da también alimentos a la hora de la comida.

‘Aquí están a salvo’

La semana pasada se sirvieron más de mil 200 platillos, y cada noche durmieron bajo la calidez del templo hasta más de 130 personas en el sitio que antes era un boliche, ubicado en el corazón de Ciudad Juárez.

“Nos relajamos un poco con las reglas cuando está muy frío allá afuera y ellos pueden estar tomando café y estar sentados acá adentro. La otra noche teníamos 130, probablemente vamos a tener un poquito más con el frío, las mujeres y los niños son prioridad, y familias con niños, y después ya los hombres solos. Me hubiera gustado tener camas para todos pero no tengo, tengo puras sabanitas o cobijas. Aquí están un poco más caliente y están a salvo”, comentó el pastor, quien aseguró que ninguna autoridad se ha acercado para conocer la ayuda ni para conocer la realidad que viven quienes no cuentan con un espacio dentro de un albergue.

Huyen de la ‘penuria, el hambre y la miseria’

Richard Martínez, un venezolano de 30 años de edad, quien hace más de dos meses llegó a Ciudad Juárez con su mamá de 61 años, su hermana, su cuñado y sus dos sobrinos de 4 y 8 años de edad, es uno de los migrantes que ha encontrado, junto a su familia, un lugar en donde vivir en Gracia Abundante Internacional.

Ellos salieron el 15 de septiembre de Valencia, Venezuela, cuando el Gobierno de Estados Unidos todavía recibía a las personas de su país y los dejaba en libertad condicional con un proceso migratorio abierto, pero cuando estaban en Costa Rica, extendió para ellos la política de expulsión llamada Título 42.

“Nosotros vinimos para esta frontera porque se nos hacía más fácil para ingresar. Nunca hemos intentado pasar ilegal, nunca, porque en el momento que nosotros llegamos pasaba mucha gente ilegal. Nosotros queremos hacer el proceso legal. Llegamos y la iglesia estaba dando ayuda para quedarse y nos quedamos aquí”, narró el sudamericano.

Richard y su familia forman parte de los 35 migrantes que ayudan al pastor a preparar los alimentos, la limpieza y el orden para poder apoyar a otras personas, quienes igual que ellos se encuentran varadas en Ciudad Juárez.

“Está muy frío en Juárez, está haciendo mucha brisa y la gente viene y se resguarda del frío, preparamos comida para más de 400, 500 personas, gracias al pastor Blain, y para dormir también se le da un lugar de emergencia, en donde la persona puede dormir y salir al día siguiente”, explicó quien tuvo que salir de su país, en donde dijo que “hay penuria, hambre, miseria”

Necesitan de todo

En el refugio de emergencia de la iglesia Gracia Abundante Internacional la necesidad es “de todo”: cobijas, ropa de abrigo, zapatos, comida y dinero en efectivo, comentó el pastor a quienes quieran apoyarlo a seguir ayudando a las personas migrantes en medio del invierno.

“No cobramos, es donación, lo que quieran dar. Y necesitamos de todo, cobijas, nosotros traemos la comida, es caro pero estamos felices que todo sigue caminando”, dijo el estadounidense nacido en Oklahoma y quien creció en Nuevo México, pero actualmente vive y ayuda en esta frontera a quienes buscan una oportunidad de mejorar su vida en Estados Unidos.