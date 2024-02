Encuentran hombre sin vida cerca del Rastro Municipal

Cortesía | Los agentes localizaron a un varón recostado boca arriba con algunas cobijas puestas de la cintura para abajo, quien no tenía signos vitales Cortesía | Los agentes localizaron a un varón recostado boca arriba con algunas cobijas puestas de la cintura para abajo, quien no tenía signos vitales Cortesía | Los agentes localizaron a un varón recostado boca arriba con algunas cobijas puestas de la cintura para abajo, quien no tenía signos vitales

Ciudad Juárez.- Un hombre fue encontrado sin vida esta tarde en un terreno aparentemente en desuso cerca del Rastro Municipal, informaron las corporaciones policiacas. En la escena, agentes de la Policía Municipal a bordo de la unidad móvil 604 localizaron a un varón con barba cana y de cabeza calva recostado boca arriba con algunas cobijas puestas de la cintura para abajo, quien no tenía signos vitales. La persona se encontraba entre basura en esa parte del terreno sobre la calle Don Pedro Meneses Hoyos casi en el cruce con la calle Nueva Democracia. Con una camisa de manga larga gris con estrellas blancas pequeñas, el hombre fue observado inmóvil y con huellas de sangre en las mejillas como si hubiesen salido de su boca. Hasta el momento se desconoce si se trata de una víctima de homicidio doloso o de alguna persona en situación de calle que haya muerto por causas naturales. Ante el hallazgo, los agentes preventivos acordonaron el sector y dieron aviso a la Fiscalía de Distrito Zona Norte para el aseguramiento del cuerpo.