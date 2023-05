Encuentran en Catedral su fuente de alimentos

En medio de los cambios migratorios de Estados Unidos, el comedor de la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe se ha convertido en un refugio para cientos de personas migrantes de distintas nacionalidades.

Aunque los primeros platillos comienzan a servirse aproximadamente a las 11:00 de la mañana, ayer una hora antes ya había arribado un grupo de aproximadamente diez personas, quienes llegaron a Ciudad Juárez durante la madrugada a bordo del tren de carga y después de dormir en la Plaza de Armas, esperaron a que la iglesia abriera sus puertas de su comedor.

El primer grupo recibido ayer estaba conformado por unas 30 personas de países como Venezuela y Guatemala, y eran personas que decidieron esperar en Ciudad Juárez una cita a través de la aplicación móvil CBP One.

“Yo ya me entregué y me regresaron por otra frontera y me tuve que devolver”, explicó uno de los sudamericanos.

De acuerdo con Cristina Coronado, coordinadora del Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano en esta frontera y responsable del comedor católico, cada tarde arriban también grupos de migrantes que acaban de llegar a la frontera a bordo del tren de carga.

“Llegan a la Catedral a abastecerse” y luego siguen su camino hacia el bordo del río Bravo, llamado río Grande de lado estadounidense, por donde cruzan la frontera para entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza, con la esperanza de ser liberados en el vecino país antes de que inicie el Título 8.

Como cada mañana, ayer la religiosa Mónica Alejandra Olivas, oró con los migrantes por las 40 víctimas que perdieron la vida el 27 de marzo en el Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez y los ocho migrantes que murieron el fin de semana atropellados en Texas.

“Vamos a pedirle a Dios por todo esto que está sucediendo, se vienen estos días, el 11 de mayo (…) y vamos a ir comprendiendo cuál va a ser el camino para que ustedes puedan llegar a donde quieren llegar. Hay muchas voces, pero lo importante es que ustedes vayan teniendo paz, serenidad y confianza en este Dios que los quiere mucho y que está también preocupado por ustedes, él sufre con ustedes, pero como hijos suyo quiere lo mejor para ustedes”, compartió con los extranjeros.

Tomados de la mano, el grupo de religiosas, voluntarios y migrantes oraron ayer por su destino y por quienes han perdido la vida en su lucha por cruzar las fronteras en busca de una vida mejor, y después prendieron cada una de las 40 veladoras que forman una cruz en el centro del comedor en donde disfrutaron de un plato de comida caliente.

Actualmente el comedor recibe entre 250 y 300 personas al día, mientras que hace unos meses llegó a recibir hasta más de 800 personas, informó Coronado.