Encuentra su ‘sentido de vida’

Ciudad Juárez.- La muerte de la esposa de Heriberto Unzueta Muñiz, de 81 años, le dejó un dolor emocional que después de un año y medio ha podido aminorar un poco, pero que con el apoyo en el taller “Sentido de vida”, impartido en Girasoles, Centro de Desarrollo Integral para el Adulto Mayor, A.C., encontró acompañamiento para llevar su proceso de duelo.

“Estoy en dos casas, porque murió mi esposa hace un año y medio, tengo cinco hijos, pero unos viven en El Paso, otros en Dallas, y a mi casa no puedo ir porque todavía no estoy preparado, me dijo la doctora; entonces, se la renté a mi hijo. Ahorita estoy con dos hijas, voy con ellas cada dos días”, platicó Unzueta Muñiz.

Guadalupe de la Rosa Zubía, tanatóloga que imparte el taller, comentó que lo que se pretende es ayudar a sanar las emociones de los adultos mayores desde la tanatología, y a través de la charla motivarlos para seguir adelante.

Los adultos mayores pasan por soledad, rechazo, cambios emocionales y financieros; algunos se van a casa de sus hijos cuando se quedan solos, o les venden las casas y se los llevan a vivir con ellos; estos cambios les quitan la paz en su vida, mencionó De la Rosa Zubía.

“Lo que más les duele es separarse de sus cosas, irse a otra ciudad o a vivir con sus hijos, les gusta porque no están solos, pero sí les quita esa paz interior de estar libres en su espacio (…) cuando le quitas todo, sus cosas, además de la pérdida, se va haciendo más difícil el proceso de duelo”, comentó la experta.

Explicó que hay tres tipos de pérdidas, por la que algunas personas suelen pasar: unas son las humanas, así como las materiales y las emocionales, en donde baja su autoestima, que es una de las más frecuentes por las que atraviesan los adultos mayores.

Otras pérdidas que suelen experimentar son la falta de libertad, por ejemplo cuando les prohíben llorar, o se les quitan sus cosas personales, y otra que se incluye es la salud física, agregó.

Los malestares físicos tienen relación con los emocionales, lo que les ocasiona tomar malas decisiones, situación en la cual tienden a sentirse inútiles y cuestionan el sentido de la vida.

Desde la tanatología, los apoyan para salir del proceso de pérdidas, a sobrellevar las formas de duelo, cómo salir adelante con su vida y cómo saber que ya pasó la pena; mientras que en la charla ven los temas enfocados en la autoestima y en la dignidad, tranquilidad y paz interior.

“Cuando tienes una pérdida tienes que pasar por un proceso que se llama duelo en el cual se entra en una etapa de negación, tristeza, depresión, falta de perdón, culpa, irritabilidad, de enojo y angustia, pasas por varias etapas, que tienes que ir viviendo y aceptando”, dijo la tanatóloga.

Unzueta Muñiz contó que durante ese tiempo en el centro ha tenido cariño, buenas amistades, atención, y sobre todo plática con personas de su edad.

“El dolor más grande que he sentido fue cuando murió mi esposa, aquí traigo el dolor todavía y a nadie se lo deseo (…) a mí ahorita no me llama la atención nada, me han llevado al cine, de vacaciones, pero nada me llena”, expresó Unzueta Muñiz.

