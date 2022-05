Encuentra su propia voz a través de la radio

La implementación de más diplomados y talleres en los planteles de nivel medio superior de Ciudad Juárez, no sólo podría ayudar a los jóvenes a encontrar un rumbo correcto en el proceso de convertirse en profesionistas, sumando en el camino amistades y “bonitos recuerdos” de la vida estudiantil, según explica Hannia Dalay Castanon Rodríguez, quien en los últimos dos meses ha encontrado en Radio Cobach una experiencia para su desenvolvimiento.

Dalay es estudiante de sexto semestre del plantel 11 del Colegio de Bachilleres y con 18 años de edad, es una de las voces que ha “dado vida” al proyecto de radio que ha implementado la institución y en donde participan alrededor de 15 jóvenes.

“El taller inició hace poco, yo desconocía que se iba hacer el proyecto, hasta que en una ocasión, uno de mis profesores me pidió apoyo y me explicó el programa. Se acercaron a mí y a otras dos compañeras la orientadora de Comunicación y la directora y de volada nos explicaron en qué consistía y que se iba a instalar una cabina de radio y nuestro primer entrevistado fue el director general de Cobach, Marco Licón y así empezó el diplomado”, relató.

-El Diario (ED).- ¿Qué te ha parecido la experiencia de estar detrás de los micrófonos?

-Hannia Dalay (HD).- “Me ha parecido bien interesante, es algo de lo que como estudiantes podemos sacar provecho de muchas formas. Nos están empujando a participar, a conocer más nuestra ciudad, ir a eventos realizados por la gobernadora, a entrevistar a políticos, regidores y eso no es algo que cualquiera puede hacer”.

Sin embargo, la oportunidad de acudir a eventos oficiales o dialogar con personalidades de la política, es tan sólo una de las tantas memorias que Dalay guarda, pues más que eso, el apoyo que recibe de sus maestros, amigos y familia, es lo que más la motiva.

“Me ha dado muchos recuerdos bonitos que yo nunca experimenté, que es estar en la radio, dentro de una cabina, ser el entrevistador y te llena de esos nervios de estar adentro, prestar atención, poder desenvolverte tú y a tu entrevistado; es algo que sí te deja muy marcado, te pone muy atento y centrado, y el conocer en persona a la gobernadora, a los legisladores, uno no pensaría conocerlos en persona y menos hablar con ellos, y te convierte en una especie de periodista como tal y no un estudiante nada más”, comentó.

Agregó: “Por otro lado, los comentarios de los amigos son muy bonitos, a veces te dicen ¡Ai’ nomás la reportera! ¡Ya eres famosa! ¡Estás por todos lados en Facebook! y ellos comparten todo, te dicen que están orgullosos de ti y llenan de mensajes”.

-(ED).- ¿Qué consejos te dan tus papás?

-(HD).- “Ellos siempre me han estado apoyando en lo que hago, me impulsan a que descubra caminos nuevos y están orgullos de mí. Yo le agradezco a toda mi familia por dar la cara por mí, aunque a veces andan correteados, luego uno se desespera también porque como jóvenes creemos que los papás no entienden, pero no es así, yo les agradezco que me tengan paciencia y por el cariño que me dan”.

Para Dalay, la implementación de este tipo de talleres y diplomados, acompañados de maestros comprometidos, es de gran ayuda para que los estudiantes definan el rumbo que tomarán en sus vidas y la carrera que estudiarán en el futuro.

“En Juárez sí se necesitan más cursos como este para que como estudiantes podamos experimentar si nos gusta o no esa actividad, éste es el primero que se hace en el Cobach… yo sugiero que se abran más, donde las personas de distintos intereses puedan acoplarse, integrarse, y que lo disfruten, porque lo que yo viví fue de manera teórica porque incluso nos daban clases sobre radio y hasta iban personas que compartían sus experiencias y eso deja una buena enseñanza. Buscar personas que te apoyen e impulsen y conozcan el tema es importante, porque así los estudiantes desarrollarían el gusto por esa actividad”, dijo.

Aunque nuestra entrevistada continuará su formación en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez en Ingeniería Mecatrónica, afirmó que su gusto por la radio y la comunicación la llevarían a no descartar estudiar en un futuro una carrera relacionada.

“Nunca hay que decir que no, uno nunca sabe, yo me metí y le seguí a todo esto del taller porque siempre hay que saber comunicarse, es lo principal para un ser humano, la comunicación, como aprendizaje para la vida diaria y laboral está muy bien”.

-(ED).- ¿Qué mensaje le darías a tus compañeros estudiantes?

-(HD).- “Mi mensaje es que lo aprovechen, en mi caso, yo no sabía que me gustaba la radio. Lo que les puedo decir es que experimenten, descubran cosas nuevas y que le saquen todo el provecho posible a todo para seguir nuestros sueños. A mí me deja recuerdos muy bonitos del Bachilleres porque yo ya me voy y lo que disfruté de esta radio me llena de orgullo y experiencia, lo que aprendí en este tiempo lo desconocía”.

Por otro lado, Dalay pidió a docentes y directivos seguir apoyando e impulsando a los jóvenes talentos para que no pierdan el camino y no sean sólo buenos estudiantes, sino ciudadanos de bien.

“Ellos (maestros) nos apoyan y hay que agradecerles su ayuda para impulsar nuestros sueños. Mi mensaje para ellos es que crean en los estudiantes, los profesores son como nuestros segundos papás, nos moldean y que contemos de su respaldo es muy importante, ya que ellos saben cómo va encaminada la juventud”, señaló.

Dalay reiteró que tanto estudiantes como ciudadanía en general pueden escuchar la programación de Radio Cobach a través de la plataforma Spotify, así como en la página de Facebook de la institución educativa. (Eduardo Lara / El Diario)

elara@redaccion.diario.com.mx