Encontró en la cocina el motor de su vida

Ciudad Juárez.- Durante la época cuando la violencia recrudeció en Ciudad Juárez, de 2008 a 2012, uno de los amigos más cercanos de Luis Humberto Quintana Terrazas, chef internacional de origen juarense, fue víctima de una riña entre barrios.

“Me tocó vivir muy joven los días más intensos de violencia que sufrió nuestra ciudad. La muerte de mi mejor amigo del barrio me hizo reflexionar sobre lo que quería de la vida”.

Empezó como auxiliar de cocina en un reconocido restaurante de comida italiana del fraccionamiento Pradera Dorada.

“La resiliencia, el ímpetu y las ganas de buscar ser mejores, deben ser siempre el motor que debería hacer que las nuevas generaciones busquen más oportunidades”, dijo Quintana.

El “chef cuisinier” señaló que nunca imaginó estar trabajando en Suiza, y menos en un restaurante de comida mexicana.

Quintana recordó cómo fue su largo camino y vicisitudes que tuvo que pasar para poder llegar a ser el propietario del restaurante “Las Dos Marías”, ubicado en Pradera Dorada, en esta localidad.

Desde trabajar en la construcción como albañil, hasta el recorrido y el tiempo vivido en alta mar como cocinero en varios cruceros interoceánicos, el chef recordó que fue justamente después de uno de esos viajes de más de nueve meses que realizó por el mundo, cuando regresó a Juárez.

“Un día estaba esperando a mis amigos a que pasaran por mí para irnos a jugar futbol, aquí a la entrada del fraccionamiento; mientras continuaba mi espera, pensé y dije: me gustaría tener un restaurante por aquí, y así quedó y nos fuimos a jugar”.

El jefe de cocina, continuó relatando que de regreso vio un letrero que decía “se renta”, y “dije, pues por preguntar no cobran, pregunté, y el dueño me hizo una cita, invité a mi abuelita y nos reunimos”.

“Al principio no tenía ni equipo para trabajar, usaba lo que tenían mi mamá y mi abuela y hasta miedo me daba cuando llegaban muchos comensales porque pensaba que si se me llenaba el local cómo le haría solo”, relató Quintana.

Fue necesario que tomara la decisión de continuar adelante con el proyecto de ‘Las Dos Marías’, hasta que por necesidad debido a la pandemia de Covid-19, que hizo cerrar muchos de los locales de servicios, tuvo que buscar opciones fuera de esta ciudad con los contactos y conocidos que realizó durante sus viajes y concursos, hasta llegar a Suiza, país vecino de Francia donde actualmente reside con su esposa y su hija.

“No fue fácil encontrar trabajo, la perseverancia me llevó hasta el restaurante de cocina mexicana –‘El Catrín’– en Suiza”, el primero que le abrió las puertas de su cocina.

“Ahí como en todos empecé desde abajo, hasta pasar de ser chef del restaurante a director, puesto que actualmente desempeño”, relató.

“Lo más importante es la resiliencia en este rubro, el resistir y resurgir de los fracasos es importante y pieza clave para poder llegar a tener éxito”, dijo Quintana. (David Ceniceros / El Diario)

