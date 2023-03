Encerrado pese a trámite de refugio, uno de los heridos

Ciudad Juárez.— Eduardo y su familia cuentan con una “constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado” emitida por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), válida en el estado de Chihuahua, pero aun así fue detenido el lunes durante una redada del Instituto Nacional de Migración (INM), donde resultó herido.

El venezolano Eduardo de Jesús Carballo López, de 26 años, es uno de los 27 migrantes extranjeros que se mantienen hospitalizados en Ciudad Juárez, mientras que 39 más han perdido la vida.

“Tenemos nuestro permiso para estar aquí en México… No joda, acabándole la vida a la gente, teniendo papeles legales, estos ‘hijos de puta’ no respetan, sin ningún motivo, sin ningún motivo nos cogen en la calle y nos llevan pa’ bajarlo a uno pa’ Ciudad de México”, reclamó su esposa, Viangly Infante, la noche del lunes, cuando lo vio salir del INM en una camilla.

Ayer narró que el lunes él estaba en la calle cuando fue víctima de la redada que realizó el INM tras la solicitud del Municipio de Juárez, y aunque él les explicó que contaba con un documento que avalaba su solicitud a la Comar, pretendían devolverlo a la Ciudad de México.

Dijo que ella permaneció toda la tarde con sus hijos de uno, 12 y 13 años, hasta que se dio cuenta de que en el interior había ocurrido un incendio.

‘Pensé en todo, menos algo bueno’

“Pensé en todo, menos algo bueno, porque yo lo veía a él que no se veía y por eso pegaba tantos gritos para ver si él me escucha… y cuando veía que no se movía así yo le pegara gritos más me despertaba, pero no pensé que estuviera muerto, la verdad eso nunca me pasó por la mente”, narró ayer la sudamericana.

Después de visitarlo en el IMSS, dijo que él casi no habla porque “tiene toda la garganta (lesionada), lo que hace es preguntar por los niños”.

Viangly llama a su esposo de cariño “Eduard”, cuyo nombre se tatuó en el antebrazo derecho, y a quien le preguntó cómo pudo salvarse y no sufrir quemaduras, y él le explicó que entró al baño a mojarse.

“En realidad no quiero tocarle más el tema de nada de eso, ni qué fue lo que sucedió, ni nada, ya que yo lo veo a él que está un poquito como sentimental a lo sucedido”, comentó.

Dijo no poder explicar lo que sintió cuando lo vio levantarse de la cama del hospital, pero está segura de que Dios le dio una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor cada día por el bien de sus hijos.

Viangly y Eduardo salieron con sus hijos de Venezuela el 6 de octubre de 2022, cuando el Gobierno de Estados Unidos todavía recibía a los migrantes venezolanos y les daba libertad condicional para que pidieran iniciar un proceso de solicitud de asilo político dentro de su país.

El 1 de noviembre llegaron a Tapachula, Chiapas, y a Ciudad Juárez desde el 28 de diciembre, en donde rentan un cuarto de hotel mientras logran cruzar la frontera.