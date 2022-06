Encabezará Ackerman convención morenista

Ciudad Juárez.— El activista John M. Ackerman encabezará en Ciudad Juárez el próximo 26 de junio la primera convención morenista del estado, informaron ayer miembros del partido Morena en conferencia de prensa.

Esta convención, que tendrá visitantes de varios municipios de la entidad, entre militantes, simpatizantes y ciudadanos, busca lograr la democratización y el respeto a las bases del movimiento, resaltó Nolberto Acosta, miembro del partido.

La ponencia que impartirá Ackerman se denomina “Morena frente a la historia”, y la cita es a las 10:00 de la mañana en el centro recreativo Las Fuentes.

“John está articulando un gran movimiento nacional que empieza a tener sus primeros efectos”, afirmó Acosta, quien agregó que Morena necesita que “nuestros próximos representantes electos sean por el voto directo de las bases y en asambleas transparentes”.

“… donde los nuevos dirigentes cumplan un perfil de honestidad y no corrompan la vida interna del partido, no traicionen al pueblo y se sujeten a los tres principios básicos de no mentir, no robar y no traicionar”.

Expuso que lo que sucede actualmente en el partido es la razón de lo que sucede a nivel nacional desde hace varios años, y que las decisiones no se toman en las asambleas sino en cúpulas.

“Los comités municipales de base y el comité estatal han dejado de funcionar, han sido dejados de lado por decisiones unilaterales tomadas desde arriba”.

Acosta también destacó que el jueves, en la ciudad de Chihuahua, se abrió el registro de militantes, que había estado cerrado por años.

Esto, en un evento en el que estuvo presente la secretaria de Organización de Morena, Xóchitl Zagal, para refrendar la militancia pendiente desde hace más de cinco años. De acuerdo con el presidente del Comité Directivo Estatal, Martín Chaparro Payán, actualmente en la entidad Morena concentra un listado de 58 mil militantes, de quienes arriba de ocho mil están ubicados en lo que se considera como “bastión morenista” en Juárez.