Enamorada de las matemáticas

Ciudad Juárez— Suri Alejandra Sánchez García encontró en las matemáticas la manera de no aburrirse. Los números, dijo, la enfrentan a retos desconocidos por lo que ha destinado hasta sus períodos vacacionales analizado operaciones en busca de resultados.

Su gusto por esta asignatura la hizo obtener recientemente la medalla de bronce por el tercer lugar en el certamen estatal de la Olimpiada Nacional de Matemáticas, en la que dos estudiantes de Juárez obtuvieron los primeros lugares.

“Las matemáticas se me dan, me gusta hacer operaciones, me gusta confundirme, me gusta hacer problemas de razonamiento que sean difíciles, que sean un reto para mí”, explicó la alumna del quinto grado de la escuela primaria José Tristán de la Cruz, a la que llegó este ciclo escolar después de sufrir bullying en el plantel donde estudiaba anteriormente.

Su maestra Norma Leticia Gallegos describió a Suri como una estudiante muy comprometida y con una gran capacidad analítica, básica para comprender la materia que más le gusta a la menor.

“Suri tiene una rapidez y acertado cálculo mental, en cuanto a la memorización no se diga y los problemas de razonamiento que son complicados no se pierde y creo que una de las habilidades que le he observado es esa aptitud para aprender, siempre está atenta con su mirada vivaz con ganas de seguir aprendiendo y es nato en ella”, explicó.

Para que Suri llegara por segunda ocasión a la Olimpiada de Matemáticas, su madre Claudia Lorena García tuvo que trabajar mucho para recaudar los recursos para que Suri viajara a la Chihuahua, ya que la dirección escolar carecía del dinero para apoyar a la alumna que los representó.

“Nosotros la apoyamos. Trabajamos mucho vendiendo aguas en los cruceros, chocolates con nuestros familiares y en otras actividades, gracias a eso fue que pudimos recaudar fondos para que ella fuera a Chihuahua a representar Juárez”, explicó la madre de familia.

“Yo le quiero pedir al gobernador Javier Corral Jurado que le ponga atención a estos niños, porque para ellos no hay apoyo. Son niñas y niños que ponen en alto el nombre de Juárez y ninguna autoridad educativa aporta nada, somos las familias las que debemos de trabajar mucho para pagar y ayudar para que nuestros hijos puedan participar en estos concursos que son tan importantes”, dijo la madre de familia.

Suri Alejandra aseguró que continuará realizando su mejor esfuerzo en el aula para tener un mejor desempeño en las próximas convocatorias y continuará estudiando mucho su materia favorita”.