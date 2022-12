En vilo, titular del IEE en Juárez

Ciudad Juárez.— Ante el avance legislativo de la reforma conocida como “Plan B”, el proceso de selección del titular de la Oficina Regional del Instituto Estatal Electoral (IEE) en esta frontera está en vilo, a decir de consejeros que apuntan que habrá que esperar a la publicación de la nueva normativa.

La reforma electoral incluye la adecuación de sus estructuras para establecer su aparato al mínimo y prohibición de que cuenten con oficinas regionales como la que se planea instalar en Juárez.

En tanto, desde noviembre, el IEE lanzó la convocatoria para el proceso de selección y designación de la persona titular de la Oficina Regional. Al momento 16 personas han mostrado su interés por participar e incluso, el cierre del plazo se amplió hasta el 16 enero próximo para captar un mayor número de registros.

“Falta que se agoten los últimos pasos del proceso legislativo. Habrá que esperar hasta la sesión ordinaria de febrero; si no, cuando se publique y entre en vigor la ley, entonces tendremos que acatarlo, notificar a las personas participantes y tomar las medidas administrativas para cerrar la oficina”, explicó el consejero electoral del IEE, Luis Gutiérrez Ruiz.

Actualmente, la oficina tiene personal con atención y se encuentra ubicada en la calle Fray Servando Teresa de Mier número 6541. Cuenta con una plantilla de más de 10 empleados dependientes del IEE y falta designar a su titular, un técnico y jurídico.

El viernes pasado, luego de que esa semana se aprobaron en el Senado de la República las reformas a las leyes secundarias electorales, Gutiérrez Ruiz adelantaba la probabilidad de “echar para abajo” la continuidad de la Oficina Regional.

“La oficina en Ciudad Juárez no se podría concretar, ya está en concurso público y es probable que se vaya a tener que echar para abajo”, consideró.

La reforma aprobada en el Senado regresará a la Cámara de Diputados y se prevé que cruce por procesos de impugnación que pudieran alargar su publicación hasta enero próximo.

El paquete aprobado anula el Servicio Profesional Electoral y, con un nuevo estatuto, fusiona la estructura del INE y los Organismos Públicos Locales. Incluso podría haber la eliminación de 760 plazas de un total de 792 funcionarios. Se suprimirían unos mil 200 puestos relacionados con el trabajo de campo y la instalación de casillas.

“Les doy las gracias a los senadores, y ahora significa que se va a mejorar el sistema de elecciones. Entonces, como no se puede reformar la Constitución, es una reforma acotada limitada para no violar la Constitución y sólo trata de algunos asuntos que no dejan de ser importantes. Por ejemplo, el que haya autoridad en el manejo del presupuesto del INE, porque tenían, tiene un gran aparato burocrático con sueldos elevadísimos. Que con esta reforma es para que se haga más con menos”, comentó López Obrador.