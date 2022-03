En tres semanas listo el Sistema de Justicia en Riveras

Ciudad Juárez.— El Sistema de Justicia Cívica del Municipio para la Estación de Policía Riveras del Bravo quedará listo en aproximadamente tres semanas, dio a conocer el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

Este sistema ya se tiene establecido en el Distrito Centro y con avance en Distrito Universidad; se implementará en la estación Riveras para dar atención a los ciudadanos que radican la zona del oriente y suroriente de la ciudad, explicó Ortiz Orpinel.

“Es muy importante, porque lo que se busca realmente es resolver los problemas, no solamente como antes se hacía, que te llevaba a cuestiones de multas administrativas o incluso a delitos, que no solamente partían de aquí si no a la Fiscalía; con esto lo que se busca es generar una cultura de la paz a la población, es decir, que los problemas comunales que se tienen se puedan resolver entre el diálogo de las partes”, explicó.

El secretario del ayuntamiento detalló que la SSPM se encarga de los fiscales del Sistema Cívico y la Secretaría del Ayuntamiento tiene a su cargo a los defensores y jueces.