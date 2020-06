‘En sus ojos se veía el miedo… falleció’

Archivo/El Diario de Juárez / Instalaciones del Issste, en recuadro el médico internista Arturo Campos

Ciudad Juárez— “Era un hombre de 32 años, fuerte, atlético, corpulento. Llegó por su propio pie al hospital. No podía respirar bien, en sus ojos se veía miedo… falleció”, recordó el médico internista Arturo Campos, de 50 años, sobre el primer paciente de Covid-19 que atendió en el hospital del Issste en Juárez.

Se hizo hasta lo imposible por salvarle la vida, sostuvo, sin embargo, aunque se curaba de un síntoma desarrollaba otras complicaciones con rapidez, lo que al final lo llevó a morir.

“Incluso se llevó a respiración mecánica. El paciente, un ser joven, llegó a estar por espacio de un mes y siete días más. Cuando llegó hablaba a palabras, a frases cortas, lo que nos dice que se trataba de un cuadro de insuficiencia respiratoria grave”, destacó.

Agregó: “Es difícil para nosotros dejar ir a una persona así, que está en la vida productiva, que es jefe de familia, tiene hijos pequeños, una esposa joven, un trabajo en el cual se está desempeñando, es todo un ambiente familiar y por eso uno pone todo su empeño en salvarlos”.

A tres meses de que se oficializó el primer caso de la entidad en Ciudad Juárez, el 17 de marzo pasado, el personal de Salud –aseguró Campos– se encuentra fatigado pero motivado por pequeñas victorias frente al coronavirus ya que, destacó, también han curado a gran cantidad de pacientes en el hospital del Issste gracias al sacrificio de los equipos de trabajo.

Oficialmente 5 médicos, 5 enfermeros y 3 de otros servicios han perdido la vida en la entidad a causa del Covid-19, enfermedad que ha contagiado a 535 trabajadores de la salud, entre los que estuvo el propio Campos, quien logró recuperarse.

“Llegué a estar once días en terapia intensiva. Me tomó un mes y medio recuperarme. Presenté astenia (debilidad), adinamia (ausencia total de fuerzas), cefalea (dolor de cabeza), fiebre, disnea (dificultad respiratoria), síntomas que se me desarrollaron en 4 días, lo que nos habla de lo progresiva que es la enfermedad”, dijo el médico.

Indicó que antes de iniciar con sus jornadas laborales, personal de Salud se encomienda a “un ser supremo” para que no ocurran más contagios a pesar de que cuentan con los insumos necesarios, porque destacó que ver a compañeros enfermos es algo difícil.